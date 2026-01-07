COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Delincuencia

21 procesados enfrentan juicio por delincuencia organizada en fuga de alias ‘Fede’

Inicialmente, los implicados fueron procesados por evasión.
Alias 'Fede' fue trasladado a la nueva cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena. (Foto X Ministerio del Interior)
Alias 'Fede' fue trasladado a la nueva cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena. (Foto X Ministerio del Interior)

Un juez dictó auto de llamamiento a juicio contra 21 personas, incluyendo a Rolando Federico G. Q., alias “Fede”, por el presunto delito de delincuencia organizada relacionado con la fuga del interno de la Penitenciaría del Litoral, ocurrida el 20 de junio de 2025 en Guayaquil. La decisión se basó en elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado.

Investigación y elementos probatorios

La evasión se detectó tras una alerta del ECU 911, que activó protocolos de seguridad en el Centro de Privación de Libertad No. 1 de Guayas, ubicado en la vía a Daule, al norte de Guayaquil. Después de un conteo de internos, se confirmó la ausencia de alias “Fede”.

El director del centro presentó una denuncia, lo que llevó a la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, a iniciar la investigación.

Inicialmente, los implicados fueron procesados por evasión. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2025, la Fiscalía reformuló los cargos a delincuencia organizada. Entre los procesados figuran personal militar, funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y personas privadas de libertad.

Pruebas presentadas en audiencia

Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal del caso expuso varios elementos de convicción. Estos incluyen partes informativos de aprehensión, versiones de agentes, la denuncia del director, actas de derechos, certificados médicos, comprobantes de evidencias, bitácoras de ingreso y salida, registros de cámaras de seguridad, informes policiales y un pericial de reconstrucción de hechos con línea de tiempo.

Procesados y medidas cautelares

El juez, con sede en Quito, ordenó el llamamiento a juicio para Luis S. M., Cristian C. G., Gabriela B. C., Leonardo B. T., Erick C. A., Aladino C. Q., Michael M. G., Byron U. Q., Jairo L. M., Edison P. C., Enrique S. N., Jhonny J. R., Jaime A. E., Darwin C. C., Richard G. C., Segundo L. G., Roberto Ch. V., Franklin M. R., Óscar V. R., Kevin R. R. y Rolando Federico G. Q.

Además, ratificó prisión preventiva para alias “Fede” y Luis David S. M. Por incumplimiento de medidas previas, impuso prisión preventiva a Roberto Ch. V., Leonardo B. T. y Óscar V. R. Para los 16 restantes, mantuvo presentación periódica ante Fiscalía y prohibición de salida del país.

Sobreseimiento para cuatro implicados

El magistrado dictó sobreseimiento para Edwin Q. U., Marco B. P., Brandon M. F. y Luis A. S., al determinar que no participaron en los hechos. En consecuencia, revocó las medidas en su contra.

La Fiscalía procesa el caso bajo el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica la delincuencia organizada con penas de 22 a 26 años de prisión. Este delito requiere una estructura coordinada para cometer ilícitos graves. (39) 

