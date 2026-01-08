51 allanamientos en Guayaquil y Durán dejan 36 aprehensiones por delitos organizados

La Policía Nacional llevó a cabo el operativo Apolo 1.0, que resultó en la detención de 36 personas y la incautación de arsenal, sustancias ilícitas, vehículos robados y material explosivo, en 51 allanamientos simultáneos realizados en sectores de ambos cantones de la provincia del Guayas, según indicó el ministro John Reimberg.

La intervención tuvo como objetivo impactar las operaciones de cuatro grupos de delincuencia organizada dedicados a actividades como secuestro, extorsión y microtráfico.

Allanamientos simultáneos contra estructuras criminales

Los procedimientos se ejecutaron de manera coordinada. Las investigaciones previas identificaron inmuebles utilizados por los grupos conocidos como Igualitos, Fénix, Águilas y Chone Killers como bases para planificar delitos y almacenar material ilícito, según indicó el Ministro del Interior, John Reimberg, mediante su cuenta de X.

Apolo 1.0 36 arrestados, droga, armas de fuego, vehículos robados y material explosivo en Guayaquil y Durán. En 51 allanamientos en Durán y Guayaquil están relacionados a la afectación a cuatro grupo de delincuencia: Igualitos, Fénix, Águilas, Chone Killers, que realizaban… pic.twitter.com/SjPrcnGSIP — John Reimberg (@JohnReimberg) January 8, 2026

Durante los registros, realizados con órdenes judiciales, los agentes capturaron a 36 individuos presuntamente relacionados con estas organizaciones. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades para los procesos correspondientes.

Detalles del decomiso de indicios

El operativo permitió la incautación de diversos objetos vinculados a actividades delictivas. Entre los principales indicios figuran 18 armas de fuego, 129 municiones y 5 alimentadores.

Además, se decomisaron 2 kilogramos de sustancias estupefacientes, presumiblemente destinadas al microtráfico local.

Las autoridades también recuperaron 25 motocicletas robadas, 2 tricimotos y 9 vehículos reportados como sustraídos, que habrían sido empleados para cometer ilícitos o para la movilidad de los integrantes de los grupos.

Hallazgos adicionales y análisis en curso

Otros elementos incautados incluyen 12 teléfonos celulares y 15 electrodomésticos, los cuales serán sometidos a análisis para determinar su relación con las investigaciones. Entre lo decomisado también se encuentran 24 unidades de material explosivo.

La Policía Nacional indicó que los indicios serán incorporados a los procesos investigativos en desarrollo.

Inseguridad en la provincia del Guayas

La provincia del Guayas ha sido escenario de múltiples operativos similares en los últimos años, dirigidos a contrarrestar el accionar de bandas vinculadas al crimen organizado. Acciones como esta buscan recuperar la tranquilidad en sectores afectados por extorsiones, secuestros y distribución de drogas a pequeña escala.

Las autoridades indican que estos despliegues se planifican con base en inteligencia policial y continuarán ejecutándose durante los próximos días. (39)