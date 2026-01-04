A 36 años de la caída de Noriega, una nueva operación de EE.UU. vuelve a marcar el 3 de enero

El 3 de enero, Estados Unidos volvió a quedar en el centro de la agenda internacional luego del operativo militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un hecho que numerosos medios y analistas compararon con la operación estadounidense en Panamá que culminó con la rendición de Manuel Antonio Noriega en 1990.

La coincidencia temporal no pasó inadvertida. El 3 de enero de 1990, tras varios días de ofensiva militar, se rendía Manuel Antonio Noriega, entonces líder de facto de Panamá, luego de la invasión lanzada por Estados Unidos a fines de diciembre de 1989. Treinta y seis años después, una nueva operación estadounidense en Venezuela volvió a colocar esa fecha en el centro del debate regional.

La acción reciente contra Nicolás Maduro se presentó por parte de la administración de Donald Trump como un operativo dirigido contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, el episodio evocó de inmediato la llamada Operación Causa Justa, ejecutada durante el gobierno del republicano George Bush.

La ofensiva en Panamá comenzó el 20 de diciembre de 1989, cuando cerca de 27.000 efectivos de élite del Ejército estadounidense ingresaron al país. De manera simultánea, aviones de combate bombardearon puntos estratégicos de la Ciudad de Panamá, donde se encontraba el principal bastión militar del régimen de Noriega.

Impacto militar y civil en Panamá

Aunque el objetivo declarado era tomar el cuartel central de las Fuerzas de Defensa de Panamá, los ataques afectaron barrios densamente poblados, además de un aeropuerto y varias bases militares en la capital y en la ciudad de Colón. Diversos informes y testimonios recogidos en su momento señalaron el alto impacto sobre la población civil.

Entre 1983 y 1989, Noriega ejerció el poder bajo un régimen militar, tras haber sido durante años un aliado estratégico de Washington en el contexto del final de la Guerra Fría. Paralelamente, la justicia estadounidense lo acusó de narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos, cargos que sirvieron como justificación formal de la intervención.

El 3 de enero de 1990, sin respaldo interno ni apoyo internacional, Noriega se entregó a las fuerzas estadounidenses. La imagen de su captura marcó el cierre de una etapa política en Panamá y el inicio de un período de fuerte influencia política y militar de Estados Unidos en los años siguientes.

Un debate que vuelve a escena

Las similitudes con el caso venezolano fueron señaladas por analistas y observadores internacionales, especialmente por el marco argumental utilizado por Washington, centrado en acusaciones criminales contra el liderazgo gobernante. No obstante, existen diferencias de contexto, tanto regionales como geopolíticas, que distinguen ambos episodios.

Más allá de la coincidencia de la fecha, el nuevo operativo volvió a instalar en la agenda internacional el debate sobre la legitimidad de la intervención extranjera en un Estado soberano, incluso cuando se fundamenta en delitos atribuidos a sus gobernantes. Se trata de una discusión recurrente en América Latina, que permanece abierta más de tres décadas después del caso panameño.