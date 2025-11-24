COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

¿A cuánto subiría el salario básico unificado 2026? Gremios proponen un aumento de USD 105

Gremios como el FUT, UNE y CUT solicitan un incremento de USD 105 al salario básico unificado 2026, debido a que el ingreso actual no cubre la canasta básica según el INEC.
A cuánto subiría el salario básico unificado 2026. Gremios proponen un aumento de USD 105.
Durante la rueda de prensa, las organizaciones laborales llamaron al Ejecutivo a instalar un proceso transparente de diálogo. Además, consideraron urgente un acuerdo que responda al contexto económico actual.
A cuánto subiría el salario básico unificado 2026. Gremios proponen un aumento de USD 105.
Durante la rueda de prensa, las organizaciones laborales llamaron al Ejecutivo a instalar un proceso transparente de diálogo. Además, consideraron urgente un acuerdo que responda al contexto económico actual. Foto: API.

Representantes sindicales presentaron este lunes su propuesta para ajustar el salario básico unificado 2026, respaldada en estudios técnicos y por el fuerte aumento del costo de la vida en Ecuador.

Gremios como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador (CUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) proponen que el salario básico unificado 2026 ascienda a USD 575, un aumento de USD 105 respecto al salario vigente de USD 470. Según los dirigentes, el ajuste es necesario porque los USD 470 actuales no cubren la canasta vital de USD 575 ni la canasta básica de USD 877, ambos indicadores medidos por el INEC. Según los dirigentes, el ajuste es imprescindible frente al alza del transporte y la inflación que golpean el consumo familiar.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, explicó que “el alto costo de la vida” limita la capacidad de los hogares y profundiza la precarización laboral. Los sindicatos remarcan que el ajuste permitiría a las familias cubrir gastos esenciales como salud y educación.

Salario básico unificado 2026: propuesta sindical y contexto económico

El incremento al salario básico unificado 2026 busca dinamizar la economía mediante el consumo interno, generando un efecto positivo en sectores productivos. Los gremios aseguran que un aumento salarial impulsaría la reactivación económica y mejoraría la estabilidad de millones de ecuatorianos.

El Consejo Nacional de Salarios se instaló este lunes con la mediación del ministro del Trabajo, Harold Burbano, para reunir a representantes sindicales y del sector empresarial. El objetivo es alcanzar un consenso sobre el salario básico unificado 2026, asegurando que la cifra final responda a necesidades reales de los trabajadores.

Diálogo urgente con el Gobierno

Durante la rueda de prensa, los sindicatos llamaron al Ejecutivo a mantener un espacio de diálogo transparente. Además, resaltaron que los acuerdos deben considerar los resultados de la reciente consulta popular y las demandas de la ciudadanía en materia laboral.

Los gremios destacan que este ajuste salarial no solo cubre necesidades básicas, sino que también fortalece la economía familiar y genera confianza en los mercados. El consenso que surja del Consejo de Salarios marcará un precedente en la política laboral para 2026.

