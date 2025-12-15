Hombre de 26 años de edad fue asesinado en la ciudadela 20 de Mayo, en Manta

A Erick Gudiño Tigua, de 25 años, lo asesinaron la tarde de este lunes 15 de diciembre de 2025 en la ciudadela 20 de Mayo, en el cantón Manta. El hecho se produjo cuando la víctima se encontraba sentada en una esquina del sector y varios hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones. Los moradores del sector se mostraron asustados y consternados por este nuevo hecho de sangre.

El ataque ocurrió frente a la iglesia católica del sector, un punto concurrido por los moradores de la zona. Vecinos del lugar indicaron a las autoridades haber escuchado alrededor de diez detonaciones de arma de fuego. Dicha situación generó alarma entre quienes se encontraban en los alrededores al momento del suceso.

Asesinado era conocido en la ciudadela 20 de Mayo

Tras la alerta, unidades del Cuerpo de Bomberos de Manta acudieron al sitio para brindar asistencia. Sin embargo, al evaluar a la víctima, el personal de emergencia confirmó que Erick Gudiño Tigua ya no presentaba signos vitales. Tras esta confirmación se procedió a coordinar con las autoridades competentes para el levantamiento del cuerpo. Los vecinos lo cubrieron con una sábana hasta la llegada de las autoridades.

Al lugar también se desplegó personal de la Policía Nacional, perteneciente a varias unidades especializadas. El objetivo era asegurar la escena del crimen, recopilar indicios balísticos y levantar información que permitiera esclarecer las circunstancias del homicidio. Los agentes tomaron versiones de moradores y testigos, como parte de las diligencias iniciales de la investigación. Se revisaron también la posibilidad de vídeos, grabados por cámaras de seguridad.

Se acerca a las 500 muertes violentas en el año

De acuerdo con datos oficiales, el Distrito Manta, que comprende los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, había registrado un fin de semana sin hechos violentos contra personas. El asesinato de Gudiño Tigua rompió esa relativa calma y se convirtió en el primer hecho de sangre reportado tras esos días sin incidentes. El viernes pasado un hombre fue victimado en el barrio La Sirena, de la parroquia Los Esteros.

Con este nuevo caso, la cifra de muertes violentas en el Distrito Manta asciende a 492 en lo que va del año 2025, según los registros policiales. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar las motivaciones del ataque y dar con los responsables. El cuerpo de la víctima lo trasladaron al centro forense correspondiente para la autopsia de ley, mientras que la Policía continúa con las indagaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que colabore con información que contribuya al esclarecimiento del hecho, a través de los canales habilitados, garantizando la reserva de identidad. El caso permanece en investigación y no se han reportado detenciones hasta el cierre de esta nota. (17)