COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Sicariato

Hombre de 30 años fue asesinado a balazos en el barrio La Florita de Manta

Los residentes identificaron al fallecido con el apodo de  “Come solo” y señalaron que era conocido en el barrio.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
A Jonatan Barreto Medranda, de 30 años, lo asesinaron la noche de este sábado 6 de diciembre en una vivienda del barrio La Florita, parroquia Los Esteros,
La Policía llegó al lugar del ataque para recabar indicios e iniciar con las investigaciones.
A Jonatan Barreto Medranda, de 30 años, lo asesinaron la noche de este sábado 6 de diciembre en una vivienda del barrio La Florita, parroquia Los Esteros,
La Policía llegó al lugar del ataque para recabar indicios e iniciar con las investigaciones.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

A Jonatan Barreto Medranda, de 30 años, lo asesinaron la noche de este sábado 6 de diciembre en una vivienda del barrio La Florita, parroquia Los Esteros, en Manta. Dos hombres armados ingresaron al inmueble y uno de ellos le disparó en varias ocasiones, principalmente en la cabeza, según testigos. El crimen ocurrió aproximadamente a las 19h30 cuando cerca de la escena se desarrollaba una fiesta.

Vecinos reportaron haber escuchado al menos diez detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma en el sector. Al llegar la Policía Nacional, encontró el cuerpo de la víctima tendido en el piso. Vestía prendas de color negro y estaba rodeado de un charco de sangre. Los residentes identificaron al fallecido con el apodo de  “Come solo” y señalaron que era conocido en el barrio.

Más de diez disparos en el barrio La Florita

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y de Criminalística acordonaron la escena y recolectaron indicios balísticos. El cadáver lo trasladaron al Centro Forense de Manta para la autopsia de rigor. Con este caso, el Distrito Manta, que incluye los cantones Montecristi y Jaramijó, registra 489 muertes violentas en lo que va de 2025, según el conteo oficial de la Policía Nacional.

La cifra representa un incremento del 28 % respecto al mismo período del año anterior, cuando se reportaron 382 homicidios. El barrio La Florita y sectores aledaños de Los Esteros han sido señalados en reportes policiales como zonas de alta incidencia delictiva. En noviembre pasado, la Fuerza de Tarea Conjunta desplegada en Manabí por el estado de excepción realizó varios operativos en este sector.

Más agentes para enfrentar la ola delictiva

Hasta el momento no se reportan detenidos por este nuevo asesinato. La Dinased mantiene abiertas las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. El aumento sostenido de la violencia en la costa manabita ha llevado al gobierno a reforzar la presencia militar. Autoridades locales han solicitado mayor dotación de efectivos y recursos para enfrentar la ola delictiva que afecta principalmente a jóvenes entre 18 y 35 años. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hombre de 30 años fue asesinado a balazos en el barrio La Florita de Manta

Flávio Bolsonaro, designado candidato presidencial para 2026 en reemplazo de su padre

Independiente del Valle se coronó campeón de la LigaPro 2025 tras empatar ante Libertad

Oposición denuncia muerte de Alfredo Díaz bajo custodia del Estado

Chiva turística se prendió en llamas en la avenida Amazonas durante las festividades de Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hombre de 30 años fue asesinado a balazos en el barrio La Florita de Manta

Flávio Bolsonaro, designado candidato presidencial para 2026 en reemplazo de su padre

Independiente del Valle se coronó campeón de la LigaPro 2025 tras empatar ante Libertad

Oposición denuncia muerte de Alfredo Díaz bajo custodia del Estado

Chiva turística se prendió en llamas en la avenida Amazonas durante las festividades de Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Flávio Bolsonaro, designado candidato presidencial para 2026 en reemplazo de su padre

Independiente del Valle se coronó campeón de la LigaPro 2025 tras empatar ante Libertad

Oposición denuncia muerte de Alfredo Díaz bajo custodia del Estado

Chiva turística se prendió en llamas en la avenida Amazonas durante las festividades de Quito

Vicepresidenta María José Pinto abandonó sesión solemne por fundación de Quito antes del discurso de Pabel Muñoz

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO