A los 79 años, Cher revela su secreto para mantenerse joven: disciplina, ejercicio y actitud positiva

A sus 79 años, la icónica cantante Cher continúa sorprendiendo al mundo con su energía, figura y carisma. Lejos de los excesos y las excusas, la intérprete de Believe asegura que su clave para mantenerse activa radica en una rigurosa rutina de ejercicios, una alimentación saludable y una filosofía de vida positiva que combina fuerza física con equilibrio emocional.

En una entrevista con Hello!, la artista explicó que realiza ejercicio cinco veces por semana, integrando fuerza, cardio y flexibilidad. “Hago ejercicio unas cinco veces por semana porque es algo que siempre he hecho y simplemente lo disfruto”, comentó. Su disciplina se refleja en sus logros personales: hoy puede mantener la posición de plancha abdominal durante cinco minutos, cuando al inicio solo resistía treinta segundos.

Su rutina: fuerza, flexibilidad y diversión

El secreto de Cher está en la variedad y constancia. Su entrenamiento incluye abdominales, zumba, yoga, sentadillas contra la pared y clases de step, una combinación que trabaja resistencia, coordinación y tono muscular.

Las sesiones suelen comenzar con una intensa rutina de abdominales y coreografías de zumba. El yoga le aporta flexibilidad y serenidad, mientras que las sentadillas fortalecen sus piernas y glúteos. Además, al menos una vez por semana asiste a clases de step, que ayudan a mejorar la coordinación y la resistencia cardiovascular.

Recientemente, la cantante ha incorporado actividades nuevas como el surf, demostrando que no teme experimentar con ejercicios que desafían su cuerpo y su mente. “Debo estar en el gimnasio todo el tiempo”, reconoció con humor, consciente de que el esfuerzo físico se multiplica con la edad, pero también de que el movimiento es su mejor aliado.

Una alimentación sencilla y consciente

El bienestar de Cher no depende únicamente del ejercicio. Desde hace décadas mantiene una dieta vegetariana, centrada en alimentos frescos y naturales. “No me gusta la carne, así que la mayoría de las cosas que me gustan son saludables, excepto los postres”, confesó entre risas.

Su menú incluye pasta, frutas, verduras y legumbres, fuentes de energía que le permiten sostener su ritmo diario. Además, evita el consumo de drogas y apenas bebe alcohol, hábitos que contribuyen a mantener su cuerpo y mente en equilibrio.

Equilibrio entre imagen y autenticidad

Aunque es un ícono del glamour, Cher ha aprendido a relajar su relación con la imagen. Suele optar por un rostro lavado y cabello recogido cuando asiste al gimnasio, reservando su faceta más glamorosa para las galas y escenarios.

“Ha tenido que cambiar mi forma de verme. Han surgido nuevos enfoques. Creo que menos es más, porque a veces puedes exagerar”, confesó, refiriéndose no solo al aspecto estético, sino también al balance entre disciplina y bienestar emocional.

Movimiento y longevidad

La rutina de Cher se ha convertido en un ejemplo de bienestar, longevidad y empoderamiento. Su capacidad para adaptar su cuerpo a nuevas etapas y mantener un ritmo de vida activo la han llevado a seguir participando en giras y proyectos artísticos que requieren un alto nivel físico, algo que pocas personas logran a su edad.

Su mensaje es claro: la edad no define los límites, y el movimiento es la clave para mantener la vitalidad. “El fortalecimiento muscular me da autonomía física”, ha señalado la artista, quien demuestra que el envejecimiento no es sinónimo de renuncia, sino de evolución.

Inspiración para todas las generaciones

La influencia de Cher trasciende generaciones. Jóvenes y adultos de todo el mundo ven en ella un modelo de constancia, disciplina y autenticidad, recordando que el bienestar no depende de la edad, sino de la actitud.

Su historia es un testimonio de que con pasión, autocuidado y amor por la vida, la juventud puede durar toda una existencia. Porque si algo ha dejado claro “La Diosa del Pop” es que la vitalidad se entrena, se alimenta y se celebra cada día.