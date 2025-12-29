Ataque armado en Manta dejó un muerto y un policía herido durante intensa persecución

A un ciudadano de 35 años lo asesinaron a tiros este lunes 29 de diciembre en el barrio El Porvenir, de Manta, provincia de Manabí. Ocurrió durante un ataque armado perpetrado por sujetos desconocidos alrededor de las 13h30. La víctima, identificada por la Policía Nacional como Marcos Alexander Macías, conducía un vehículo de color negro cuando lo interceptaron y balearon varias ocasiones. El hecho se registró en la calle 116 y avenida 211.

En un intento por evadir el atentado, Macías impactó el automóvil contra el cerramiento de una vivienda. Agentes de la Policía Nacional, que patrullaban en las proximidades, iniciaron de inmediato una persecución contra los agresores. Aquello derivó en un enfrentamiento, en el sitio La Sequita, donde un oficial resultó herido en una pierna. Al agente lo trasladaron a una casa de salud para atención médica.

Varios ataques en el barrio El Porvenir de Manta

Personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron al sitio para levantar indicios balísticos. Se hallaron varias evidencias en el interior del vehículo y las depositaron en fundas para su análisis. El cuerpo de la víctima lo trasladaron al centro forense de Manta para la autopsia correspondiente.

Con este homicidio, el distrito policial Manta, que incluye los cantones Montecristi y Jaramijó, alcanza las 510 muertes violentas en lo que va de 2025, a solo dos días de finalizar el año. Esta cifra refleja la persistente ola de violencia en la zona, atribuida principalmente a disputas entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico y el sicariato. El año anterior se registraron 331 muertes violentas.

Posibles ajustes de cuentas o control territorial

La provincia de Manabí ha registrado un incremento significativo en hechos violentos durante el año, con Manta como uno de los focos principales. Según datos policiales, la mayoría de estos crímenes involucran armas de fuego y se enmarcan en ajustes de cuentas o control territorial. Las autoridades mantienen operativos permanentes en el distrito para contrarrestar la delincuencia organizada. No obstante, los homicidios continúan elevados.

El ataque ocurrió en horario diurno y en un área residencial próxima a dos centros educativos, lo que generó alarma entre los habitantes. La Policía no ha revelado detalles sobre posibles móviles o sospechosos capturados hasta el momento, y las investigaciones siguen en curso para esclarecer el hecho. Este nuevo episodio se suma a una serie de atentados armados registrados en Manta durante diciembre. (17)