Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

A un guardia de seguridad lo asesinaron a tiros la tarde de este miércoles 7 de enero de 2026 en una cafetería ubicada en la avenida 6 de Diciembre y calle Irlanda. Este sector se encuentra en una zona exclusiva del centro norte Quito. El ataque se dio luego de intentar impedir un asalto perpetrado por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas. Los hampones simulaban realizar servicio de delivery, informó la Policía Nacional.

El hecho ocurrió pasadas las 13h30 en una zona exclusiva del centro norte de la capital. En el sector caracteriza la alta concentración de oficinas, instituciones públicas, negocios, restaurantes, cafeterías, hoteles y un colegio, Por este exclusivo lugar, conocido como ‘La Carolina’ es constante también el flujo de personas que acuden diariamente al sector para trabajar y realizar trámites.

Guardia de seguridad no usó su arma de fuego

El sistema ECU 911 receptó la emergencia y despachó unidades policiales y de salud, confirmó el coronel Germán León, comandante de la Policía Nacional de Quito. Al llegar al lugar, los agentes verificaron que la víctima presentaba dos impactos de bala, uno en el cuello y otro en el estómago. Los paramédicos comprobaron que el guardia ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con versiones de testigos, los sospechosos intentaron asaltar a dos ciudadanos que se encontraban en un reconocido establecimiento de panadería. El guardia intervino para impedir el delito, les llamó la atención y utilizó gas pimienta como medida disuasiva, sin hacer uso de su arma de dotación, precisó la Policía.

Pericias policiales en la escena del crimen

Ante esa acción, los atacantes abrieron fuego y dispararon contra el celador, provocando heridas mortales, indicó el jefe policial. Los agresores huyeron del sitio en motocicletas y hasta el cierre de esta edición no se reportaron detenciones. La zona se acordonó para permitir el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios. Equipos especializados realizaron pericias balísticas y levantaron imágenes de cámaras de seguridad públicas.

La Policía informó que se analiza la ruta de escape y la posible participación de una banda delictiva, así como el modus operandi vinculado al uso de fachadas de delivery. Usan esas fachadas para cometer robos en zonas de alta afluencia de personas en Quito. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información verificable a través de los canales oficiales. Se busca dar con los causantes del hecho.

Quito registró un incremento de delitos

El caso se suma a otros hechos violentos registrados en corredores comerciales del centro norte, donde la presencia de locales y tránsito peatonal exige controles permanentes. La institución reiteró que los operativos continuarán en la avenida 6 de Diciembre y vías aledañas para prevenir asaltos. El año anterior la capital registró un incremento de cometimiento de delitos, entre ellas las muertes violentas y asaltos. (17)