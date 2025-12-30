COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Emotiva despedida entre la esposa y el “Durmiente Sucio”, peligroso delincuente detenido en Brasil

El sospechoso acumulaba acusaciones graves, incluyendo homicidio calificado, robos y participación en tráfico de drogas.
2 minutos de lectura
A un hombre, conocido como “Durmiente Sucio”, lo arrestaron agentes policiales en el municipio de Monsenhor Gil, en el estado de Piauí, Brasil. La fuerza del orden cumplía con una orden de prisión por delitos de homicidio, robo y tráfico de drogas. La captura se produjo en una operación del Departamento para la Represión de Actividades Criminales Organizadas (Draco). Esta unidad buscaba al individuo.

“Durmiente Sucio” estaba considerado como fugitivo de la justicia con un historial de evasiones previas en acciones policiales similares. Tras el arresto, la esposa del detenido se acercó al lugar de la detención para despedirse de su marido. Entre ambos hubo un abrazo y un beso ya que serán años los que ya no podrán disfrutar como pareja y en libertad. Al menos mientras él esté encerrado en prisión se verán una vez a la semana.

“Durmiente Sucio” había burlado a la justicia

El sospechoso acumulaba acusaciones graves, incluyendo homicidio calificado, robos y participación en tráfico de estupefacientes. Aquello lo convertía en uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad del estado. El Draco, unidad especializada de la Policía Civil de Piauí, ha intensificado operaciones contra el crimen organizado en la región.

Esta unidad de la Policía se ha enfocado en capturar a fugitivos con antecedentes violentos y vinculados al narcotráfico. Monsenhor Gil, ubicado a aproximadamente 100 kilómetros de Teresina, capital del estado, ha sido escenario de acciones policiales. Lo que se busca es desarticular redes criminales que operan en áreas rurales y urbanas.

Investigaciones relacionadas con sus cargos

El arresto de “Durmiente Sucio” forma parte de las estrategias continuas para reducir la impunidad en casos de delitos graves. Normalmente, los fugitivos suelen evadir capturas mediante cambios de ubicación o apoyo de redes locales. Con esta detención, el procesado lo trasladaron a una unidad penitenciaria para cumplir la orden judicial pendiente, a la espera de avances en las investigaciones relacionadas con sus cargos.

.Este tipo de operaciones refuerza el compromiso de las fuerzas de seguridad en Piauí para combatir el homicidio, el robo y el tráfico de drogas, delitos que afectan la seguridad pública en el estado.La captura de fugitivos como este contribuye a la disminución de la criminalidad organizada, permitiendo mayor tranquilidad en municipios como Monsenhor Gil.

