Abastecimiento de medicinas en los hospitales del IESS de Portoviejo y Manta incrementan un 15%

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) continúa ejecutando la compra masiva de medicamentos e insumos médicos en todo el país. En este contexto, el presidente del Consejo Directivo, Edgar Lama, visitó los hospitales del IESS en Manta y Portoviejo, donde constató los avances en el proceso de abastecimiento y atención a los afiliados.

Durante su recorrido, Lama supervisó la entrega de un nuevo lote de medicamentos que permitió mejorar el nivel de abastecimiento en ambas unidades médicas. Según datos del IESS, desde inicios de mes, los hospitales han recibido tratamientos para diabetes, enfermedades crónicas, afecciones mentales e insumos quirúrgicos.

Esto ha permitido reactivar cirugías represadas y asegurar la continuidad de los tratamientos.

Avances en el proceso de compra masiva

El titular del IESS destacó que en Manta y Portoviejo se incrementó un 15% el nivel de abastecimiento. Precisó que se trata de la tercera entrega en Portoviejo y la cuarta en Manta, dentro de un proceso que continuará hasta cubrir totalmente las necesidades de los asegurados. “No nos detendremos hasta que todos los afiliados reciban sus recetas completas”, señaló.

La compra masiva de medicamentos avanza conforme a los tiempos y requisitos del sistema de contratación pública. Actualmente, 45 procesos cuentan con oferentes adjudicados, cuyos contratos se publican en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) una vez cumplidos los procedimientos legales.

Lama explicó que la transformación del Seguro Social incluye la creación de un sistema de gestión hospitalaria para optimizar inventarios y atención médica. Además, se trabaja en un sistema logístico integral que permita garantizar el suministro constante de medicamentos en todas las unidades de salud del país.

“Solo cuando logremos que no falte medicación en ningún hospital podremos decir que hemos arreglado el sistema. Vamos un paso a la vez, con firmeza”, destacó.

Atención directa a los usuarios

Durante su recorrido por los hospitales de Portoviejo y Manta, Lama atendió requerimientos ciudadanos y resolvió casos de forma directa. “Vamos a seguir recorriendo hospitales, escuchando a la gente y solucionando los problemas en el lugar donde ocurren”, enfatizó.

Uno de los pacientes, Camilo Ponce, expresó su satisfacción tras recibir los medicamentos que necesita para tratar su diabetes y evitar complicaciones visuales. “Fue bueno conversar con el Presidente, que se entere de lo que pasa y palpe la realidad como es”, mencionó.

Fabricio Vera, director técnico médico del Hospital General Manta, indicó que los fármacos para afecciones mentales benefician a las especialidades de Psiquiatría, Neurología, Neurocirugía y Medicina Interna. Añadió que la rotación mensual es de entre 8.000 y 10.000 tabletas, lo que garantiza dos o tres meses de abastecimiento.

Hospitales muestran mejoras

Al concluir su recorrido en el Hospital General Manta, Lama destacó los avances observados respecto a su visita anterior. “Algunos problemas ya se solucionaron, y lo más importante es escuchar a la gente decir: antes no había, pero ahora sí hay”, expresó.

La entrega de medicamentos ocurre tras el desabastecimiento que enfrentaban los hospitales del IESS. Durante varios meses, afiliados y jubilados reclamaron por la falta de insumos y medicinas, así como por las dificultades en el agendamiento de citas médicas.