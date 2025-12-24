Acusan de dos nuevos cargos de violación y agresión sexual al humorista británico Russell Brand, exesposo de Katy Perry

La Policía Metropolitana de Londres informó de que el actor y humorista británico Russell Brand fue acusado de dos nuevos cargos de violación y agresión sexual, después de que varias mujeres lo señalaran por tener un comportamiento depredador.

Los nuevos cargos se suman a los ya presentados contra el humorista en abril de 2025 por casos relacionados con hasta cuatro mujeres: dos por violación, uno por “agresión indecente” y dos por agresión sexual, según detalló la Policía en un comunicado.

La investigación contra Russell Brand

Las autoridades empezaron a investigar a Brand en septiembre de 2023. Esto, tras recibir varias denuncias originadas por una investigación conjunta de Sunday Times, Times y Dispatches del Canal 4 sobre cuatro mujeres que lo acusaron de agresiones sexuales y violaciones entre 2006 y 2013.

Según detalló la Policía, sobre el humorista pesan varias acusaciones. Entre ellas una presunta violación a una mujer en 1999 en la ciudad de Bournemouth; una agresión sexual en 2001; una violación por vía oral y una agresión sexual en 2004; así como otra agresión entre 2004 y 2005. Las tres últimas habrían tenido lugar en la zona de Westminster, en Londres.

“Las mujeres que han presentado denuncias, incluidas las relacionadas con los dos nuevos cargos, continúan recibiendo apoyo de agentes especialmente capacitados”, señaló el inspector jefe detective, Tariq Farooqui, agregando que la investigación continúa.

El humorista rechaza las acusaciones

Brand, acusado por hasta seis mujeres, negó las “graves acusaciones penales” en un vídeo publicado en YouTube y X. Esto, después de que las autoridades le imputasen los primeros cargos en su contra.

El humorista reconoció que tuvo una “etapa de promiscuidad”, si bien defendió que las relaciones sexuales que mantuvo “siempre fueron total y absolutamente consentidas”.

Russell Brand se declaró no culpable de los cinco primeros cargos en mayo. Además, comparecerá previsiblemente ante un tribunal el próximo 20 de enero por los dos nuevos cargos.

Cabe destacar que recientemente adoptó el cristianismo como pilar de su vida,

Su matrimonio con Katy Perry

Russell Brand y Katy Perry tuvieron un romance que duró aproximadamente tres años. Se conocieron en 2008 y formalizaron su noviazgo tras los MTV VMAs de 2009. La pareja contrajo matrimonio el 23 de octubre de 2010 mediante una ceremonia tradicional hindú en India.

Sin embargo, el enlace duró solo 14 meses. El 30 de diciembre de 2011, Brand solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. Perry reveló posteriormente que el comediante terminó la relación enviándole un mensaje de texto el 31 de diciembre, justo antes de que ella subiera al escenario para un concierto. El divorcio se oficializó legalmente en julio de 2012.