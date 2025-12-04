Adolescente de 16 años es asesinado mientras elaboraba un monigote en Babahoyo

Un adolescente identificado como Sandro Manuel Manzo Mora, de 16 años, fue asesinado la tarde de ayer, miércoles 3 de diciembre, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Él se encontraba elaborando un monigote con amigos frente a una vivienda. El hecho ocurrió cerca de las 18h40 y, según la Policía, fue perpetrado por sujetos armados que llegaron en motocicletas y dispararon en repetidas ocasiones.

El ataque ocurrió mientras elaboraban un monigote

De acuerdo con el reporte policial, Sandro estaba acompañado de varios amigos en los exteriores de una vivienda cuando los agresores llegaron al sitio. El grupo se encontraba realizando un monigote para las celebraciones de fin de año.

Los atacantes se movilizaban en motocicletas y abrieron fuego contra el menor, quien recibió más de cinco disparos, según la información preliminar difundida por la Policía Nacional. El impacto de las balas le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

El ataque ocurrió en la ciudadela Cuatro de Mayo, una zona residencial donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. Personal policial llegó al sitio minutos después para iniciar las primeras diligencias.

Reacción de la familia y primeros testimonios

La madre del adolescente, Ángela, llegó al lugar luego de que familiares la informaran del crimen. Entre lágrimas, relató que no pudo despedirse de su hijo, pues él vivía en la ciudadela Muñoz Rubio, bajo el cuidado de un padrino, mientras ella reside en el sector Tres Postes, vía a Guayaquil.

La distancia entre ambos sectores limitaba la comunicación directa entre madre e hijo. La mujer aseguró no conocer las razones del ataque ni tener información sobre posibles amenazas previas que involucraran al menor.

El caso generó conmoción en la comunidad, cuyos habitantes expresaron preocupación por la creciente presencia de ataques dirigidos en zonas residenciales. Varios vecinos manifestaron haber oído el ruido de motocicletas previo a los disparos.

Avance de la investigación policial

La Policía Nacional informó que el ataque se trataría de un atentado directo contra el joven, debido a la forma en que los agresores actuaron. En la escena se levantaron indicios balísticos y se obtuvieron versiones de testigos para la reconstrucción de los hechos.

Las autoridades activaron protocolos de investigación para identificar a los responsables, revisar cámaras de seguridad de viviendas cercanas y establecer una posible motivación del crimen. Hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con este caso.

El cuerpo del adolescente fue trasladado para la autopsia de ley, procedimiento que permitirá determinar de manera oficial la causa de muerte y completar el parte forense necesario para el avance de la investigación.

Un menor víctima de la violencia armada

El asesinato de Sandro se suma a otros hechos violentos registrados en distintos cantones de la provincia de Los Ríos en las últimas semanas. La comunidad del sector lamentó que un adolescente fuera víctima de un ataque armado mientras realizaba una actividad recreativa y tradicional. (12)