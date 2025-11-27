COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Tragedia

Adolescente, de 16 años, falleció tras brutal paliza que recibió en el sector La Argelia, sur de Quito

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio y constataron que el menor ya no presentaba signos vitales.
Un adolescente de 16 años murió, producto de los graves golpes que recibió la tarde y noche del martes 25 de noviembre en el sector La Argelia,
El cuerpo del menor quedó en media calle tras la brutal paliza que recibió, en el sur de Quito.
Un adolescente de 16 años murió, producto de los graves golpes que recibió la tarde y noche del martes 25 de noviembre en el sector La Argelia,
El cuerpo del menor quedó en media calle tras la brutal paliza que recibió, en el sur de Quito.

