Aerolínea premia a familia viral que celebró Año Nuevo con avión de cartón

La aerolínea Avianca convirtió en realidad el sueño de una familia caleña que recorrió su barrio con un avión de cartón en Año Nuevo, al entregar tiquetes de avión con destino a Santa Marta para 11 personas, incluida su mascota, tras la viralización del video del creativo agüero.

La historia comenzó el 1 de enero de 2026, cuando una familia de 11 integrantes, junto con su mascota, celebró la llegada del Año Nuevo recorriendo su conjunto residencial dentro de un avión de cartón con los colores y logo de Avianca, en lugar de seguir el tradicional agüero de salir con maletas para atraer viajes. El video de este momento fue grabado y publicado en TikTok, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y reacciones en redes sociales.

La creatividad y el simbolismo del gesto llamaron la atención de la aerolínea colombiana, que decidió contactar a la familia para hacer realidad ese deseo de viajar. Avianca invitó a los integrantes al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira (Valle del Cauca), donde se concretó la sorpresa.

Avianca entregó a la familia boletos de avión de ida y vuelta con destino a Santa Marta, en la región del Caribe colombiano, para que pudieran disfrutar de unas vacaciones tras la especial celebración de Año Nuevo. Además, la aerolínea les obsequió modelos a escala de aeronaves como recuerdo simbólico de la experiencia que nació en su barrio.

Participación de aliados en la experiencia

La iniciativa tuvo participación de otras empresas del sector turístico. La agencia de viajes Despegar se sumó ofreciendo un paquete que incluye hospedaje gratuito por cuatro días y tres noches en un hotel de Santa Marta, así como el transporte terrestre necesario durante la estadía y actividades adicionales como un City Tour por la ciudad.

Además, la marca de accesorios y maletas Totto colaboró proporcionando maletas nuevas de la línea Bazy+ de 10 kg para cada uno de los viajeros, aportando así al equipamiento de la familia durante su viaje.

La experiencia la relataron algunos de los beneficiarios, quienes destacaron que la idea original surgió entre los niños de la familia con el propósito de fomentar la convivencia y manifestar un deseo de viajar juntos en el nuevo año. La respuesta de la aerolínea superó sus expectativas y transformó un gesto simbólico en una experiencia turística real.

Viralización y alcance social

El video que motivó la acción de Avianca se volvió viral rápidamente tras circular en plataformas digitales, trascendiendo el contexto local y captando la atención de miles de usuarios en redes. La visibilidad del contenido fue un factor clave para que la aerolínea tomara la decisión de reconocer la iniciativa familiar con un viaje planeado y coordinado de manera oficial.

Representantes de Avianca indicaron que esta acción formó parte de la celebración de los 106 años de operación de la aerolínea y fue una forma de hacer realidad los sueños de los viajeros, destacando la tradición de acercar experiencias de viaje a las familias colombianas.

Hasta el momento, la familia ya ha disfrutado del viaje a Santa Marta y la historia continúa circulando en redes sociales como ejemplo de cómo un gesto sencillo puede abrir oportunidades reales cuando capta la atención de empresas y aliados.