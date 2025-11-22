COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

Varias aerolíneas han confirmado la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela, tras una alerta de Estados Unidos.
Foto de archivo que muestra un avión de Iberia en el aeropuerto de Alvedro, España. (EuropaPress)
Iberia y otras aerolíneas cancelaron sus vuelos a Venezuela este sábado, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) les emitió una alerta para “extremar la precaución” de las aeronaves que sobrevuelen Venezuela.

Estas aerolíneas no volarán a Venezuela

Fuentes de Iberia confirmaron a Europa Press que cancelaron su operatividad en ese país y que irán evaluando la situación para decidir cuándo retomar los vuelos. Su primer vuelo a Venezuela estaba previsto para el próximo lunes, 24 de noviembre.

También la aerolínea portuguesa TAP canceló sus vuelos de este mismo sábado y del martes “por la información emitida por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos de América, que indican que no están garantizadas las condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano, en particular en la zona de información de vuelo Maiquetía”.

TAP informó que “todos los pasajeros han sido informados de la cancelación y de que podrán, en caso de que lo deseen, proceder a solicitar un reembolo”, según la agencia de noticias portuguesa Lusa.

Desde Colombia

Aeronáutica Civil de Colombia también anunció que las aerolíneas de su país “están tomando medidas luego de un aviso de seguridad sobre una zona aérea cerca de Venezuela”. “Los viajeros pueden estar tranquilos: estamos ajustando rutas y procedimientos para que todos los vuelos sigan siendo seguros”, indicó.

Varios medios colombianos informaron que las aerolíneas Avianca y Wingo han suspendido sus vuelos.

Estados Unidos y su advertencia a las aerolíneas

La advertencia de Estados Unidos se debía a posibles problemas de interferencias y seguridad en Venezuela, en medio de la escalada de tensión entre ambos países y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en zonas cercanas al país latinoamericano.

“Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, indicó el organismo estadounidense en un comunicado.

La FAA apuntó que desde septiembre han registrado un aumento de las interferencias en el país y una mayor actividad militar por parte del Estado venezolano. Aunque por el momento aseguró que Venezuela no ha manifestado la intención de atacar a aviones civiles, advirtió de su capacidad militar para llevar a acabo ataques de este tipo. “Sus fuerzas armadas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes de operación de las aeronaves civiles, además del riesgo potencial a baja altitud que representan los sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) y la artillería antiaérea”, reza la nota.

Mantienen vigilancia en la región

En este sentido, varios aviones habrían notificado a la FAA recientemente problemas relacionados con interferencias mientras se encontraban sobrevolando el espacio aéreo venezolano. “En algunos casos, provocó efectos persistentes durante todo el vuelo”, indicó.

“Los inhibidores y suplantadores de GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) pueden afectar a las aeronaves hasta 250 millas náuticas y pueden impactar una amplia variedad de equipos críticos de comunicación, navegación, vigilancia y seguridad a bordo”, afirmó.

El organismo mantendrá la vigilancia en la región y llevará a cabo las medidas “necesarias” para defender la seguridad de los vuelos.

Las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico

Estados Unidos ha estado bombardeando supuestas embarcaciones que transportaban droga en la región del Caribe y el Pacífico –tachadas de ejecuciones extrajudiciales por Naciones Unidas y numerosas organizaciones humanitarias– y ha intensificado su presencia militar en la zona con la operación ‘Lanza del Sur’, incluido el despliegue del portaaviones ‘USS Gerald Ford’ –el más grande de la Armada estadounidense.

El Gobierno liderado por Donald Trump acusa a las autoridades venezolanas de tener vínculos con el Cártel de los Soles –banda criminal relacionada con el narcotráfico– y anunció que declarará a este grupo como organización terrorista extranjera el próximo 24 de noviembre.

