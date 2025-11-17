Agenda de Fiestas de Quito 2025: desfiles, conciertos y actividades municipales

Las Fiestas de Quito 2025 presentan una agenda amplia que impulsa cultura, economía local y participación comunitaria con desfiles, festivales y actividades en distintos puntos de la ciudad.

Las Fiestas de Quito 2025, organizadas por el Municipio de Quito, se desarrollarán desde el 19 de noviembre en distintos espacios de la ciudad con actividades culturales y comunitarias que buscan fortalecer el uso del espacio público y promover la identidad local.

Arrancan las Fiestas de Quito 2025: revise aquí los eventos imperdibles

Las Fiestas de Quito 2025 inician con una programación que destaca por su diversidad, participación ciudadana y apuesta por la cultura. Según información municipal, esta agenda reunirá actividades patrimoniales, musicales, comunitarias y educativas en varios sectores de la capital. La propuesta pretende dinamizar la economía local y fomentar la integración de los barrios.

El municipio informó que la programación incluye desfiles tradicionales, festivales musicales como el Quitofest, eventos comunitarios en parroquias rurales, homenajes a artistas reconocidos y actividades en espacios patrimoniales. Estas acciones buscan consolidar a Quito como un destino de experiencias culturales y fortalecer su identidad histórica.

Además, la agenda incorpora iniciativas para reactivar el espacio público mediante actos cívicos, encuentros culturales, ferias y desfiles que recorrerán zonas emblemáticas del Distrito Metropolitano.

Eventos principales de la semana

El miércoles 19 de noviembre, las celebraciones comienzan con el Te Deum en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced a las 10:00. Al día siguiente, las Unidades Educativas Municipales ofrecerán un saludo a la ciudad desde el Boulevard de la 24 de Mayo hasta la Plaza Grande a partir de las 08:00.

Para el sábado 22 de noviembre, el Desfile de la Confraternidad en el norte se realizará en el Parque Bicentenario desde las 10:00, mientras que a la misma hora se desarrollará el Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales Chavezpamba 2025.

El domingo 23 de noviembre se celebrará el Desfile del Sur en el redondel del Calzado a las 10:00, seguido de la entrega del priostazgo de la Fiesta Mayor a las 17:00.

Actividades centrales en barrios y parroquias

El miércoles 26 de noviembre, el Desfile de los Mercados iniciará en el Parque Benito Juárez y avanzará hasta la Plaza San Francisco desde las 08:00, un evento que busca reconocer el aporte de los comerciantes al desarrollo económico local.

El jueves 27 de noviembre se desarrollará el Pregón del Centro. Además del homenaje a Paulina Tamayo en el Teatro Sucre desde las 19:00.

El Quitofest tendrá lugar desde el 28 al 30 de noviembre en el Parque Bicentenario, con tres jornadas que reunirán a artistas nacionales e internacionales.

Cierre oficial y actividades de fin de fiestas

El 1 de diciembre, el Municipio entregará los Premios Municipales en el Teatro Sucre. El Festival del Pasacalle se realizará el 2 de diciembre en el Coliseo Rumiñahui. La Serenata a Quito tendrá lugar el 5 de diciembre, mientras que la Sesión Solemne se celebrará el sábado 6 de diciembre a las 15:00.

Los tradicionales Desfiles de la Confraternidad tendrán lugar el 22, 23 y 30 de noviembre, con la ya reconocida Mascarada Nocturna en la avenida Amazonas.