Esto se sabe del adulto mayor secuestrado en Esmeraldas por quien exigían 100 mil dólares

Agentes de la Policía Nacional rescataron a un adulto mayor secuestrado con fines extorsivos en la provincia de Esmeraldas. Los delincuentes demandaban 100 mil dólares a cambio de no atentar contra su vida. El operativo se ejecutó en una vivienda abandonada al sur de la ciudad, tras un rastreo realizado por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase). La víctima, de 65 años, estaba maniatada y tirada en el piso.

El secuestro ocurrió cuando el hombre se dirigía en su vehículo hacia Esmeraldas, siendo interceptado por los antisociales. Horas después, los captores contactaron a la familia mediante mensajes extorsivos exigiendo la suma mencionada. La Policía, alertada por la denuncia, inició labores investigativas que llevaron al hallazgo del cautivo en una casa de madera deshabitada. Marco Narváez, comandante de la Policía Nacional, confirmó el rescate.

Operativos de la Policía para dar con los delincuentes

El vehículo de la víctima lo localizaron abandonado en el sector de Valle Hermoso, en la misma provincia, lo que facilitó el seguimiento de pistas. Autoridades no han reportado detenciones inmediatas, pero continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. La Unase, especializada en estos delitos, desplegó recursos técnicos y humanos para resolver el caso en menos de 48 horas desde el plagio.

En Ecuador, el delito de secuestro extorsivo ha experimentado un incremento desde el año 2023. Este delito está tipificado desde el 2014 con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este marco legal establece penas de hasta 26 años de prisión para los autores, dependiendo de las agravantes. La provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, registra altos índices de violencia relacionada con narcotráfico y bandas criminales.

La Unase activa protocolos de respuesta rápida

Durante el 2025, el Ministerio del Interior reportó más de 50 casos similares a nivel nacional, con énfasis en zonas costeras como Esmeraldas y Manabí. El rescate de este adulto mayor destaca los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por combatir el crimen organizado en regiones vulnerables. La Policía Nacional ha intensificado operativos en Esmeraldas, incluyendo patrullajes y uso de tecnología para rastreo, en respuesta al aumento de incidencias.

Autoridades recomiendan reportar inmediatamente cualquier extorsión a líneas de emergencia como el 911 o la Unase, para activar protocolos de respuesta rápida. En contexto regional, Esmeraldas enfrenta desafíos socioeconómicos que agravan la delincuencia, con un 40% de la población en pobreza según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2025.

Este caso se suma a la estadística nacional de secuestros, donde el 70% involucra demandas económicas inferiores a 50 mil dólares según reportes del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. La resolución exitosa refuerza la capacidad operativa de la Unase, que ha rescatado a más de 100 personas en los últimos tres años. (17)