Agricultor desaparecido en Vinces fue hallado sin vida en el río San Antonio

Tras siete días de angustia, la familia de Víctor Javier Pérez Martínez encontró su cuerpo flotando en el río San Antonio, en el cantón Vinces, según los reportes.

El cuerpo del agricultor Víctor Javier Pérez Martínez, de 37 años, fue hallado el lunes en el río San Antonio, en Vinces, luego de que su familia lo buscara durante siete días, tras su desaparición cuando salió a trabajar en una hacienda bananera y no regresó.

Hallazgo del cuerpo en el río

Los familiares del agricultor iniciaron su búsqueda desde el primer día. Lo esperaron en su vivienda, ubicada en El Mango, parroquia Antonio Sotomayor, pero él nunca regresó. Debido a la preocupación, recorrieron fincas, caminos rurales y zonas cercanas al cauce del río.

Pescadores del sector San Antonio localizaron el cuerpo mientras realizaban sus faenas habituales. Inmediatamente avisaron a la comunidad para que los allegados pudieran confirmar si la vestimenta correspondía al desaparecido.

Los familiares reconocieron la ropa que Pérez Martínez utilizaba cuando salió hacia la hacienda bananera. Esta coincidencia permitió confirmar su identidad pese al estado de descomposición.

Cronología de la desaparición

El agricultor salió de su casa hace siete días rumbo a su jornada de trabajo en una finca bananera. Desde ese momento, su familia no supo nada de él. Nadie reportó que lo vieron en el trayecto ni en la plantación.

Frente a la falta de pistas, los familiares intensificaron los recorridos. Revisaron sectores cercanos al río e incluso solicitaron ayuda a vecinos, motorizados y pescadores locales.

La búsqueda continuó hasta que los pescadores hallaron el cuerpo flotando. La noticia corrió rápidamente y permitió a los familiares desplazarse al sitio para reconocerlo.

Estado del cuerpo e identificación

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición debido al tiempo en el agua. Los allegados identificaron al agricultor únicamente por la ropa, ya que las condiciones del cadáver dificultaban una revisión más detallada.

Debido a este estado, las autoridades deberán profundizar en las revisiones técnicas para esclarecer la causa de muerte. La información oficial aún no determina si se trató de un accidente, un hecho delictivo o una caída accidental al río.

Reacciones de la familia y despedida

La noticia generó impacto entre los vecinos de El Mango, quienes conocían al agricultor por su trabajo en actividades del campo. La familia aseguró que vivieron días de angustia y que la confirmación del fallecimiento marcó un momento de dolor profundo.

Los allegados realizaron las honras fúnebres y trasladaron el cuerpo a su lugar de origen, donde lo sepultaron rodeados de vecinos, amigos y familiares. El fallecimiento dejó un vacío en su comunidad rural, donde lo describían como un trabajador constante.

Los familiares esperan que las autoridades confirmen la causa de la muerte para cerrar el proceso y entender lo ocurrido durante los días de su desaparición (5).