¡Al estilo del viejo Congreso! Asambleísta Héctor Rodríguez de RC habría invitado a pelear a Diego Franco de ADN en el pleno de la Asamblea

La sesión del pleno de la Asamblea Nacional volvió a tornarse tensa este miércoles 17 de diciembre, cuando un cruce verbal entre legisladores derivó en un amago de confrontación física. El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Héctor Rodríguez, habría desafiado a su colega de Acción Democrática Nacional (ADN), Diego Franco, en medio del debate por la modificación del orden del día planteada por Esteban Torres, también integrante de la bancada oficialista.

El incidente quedó registrado en un video que circuló posteriormente. En la pieza audiovisual se observa a Rodríguez increpando a Franco desde su curul y acercándose de manera desafiante. De acuerdo con testigos presentes en el hemiciclo, el legislador correísta pronunció la frase “vamos afuera”, reportó Ecuavisa y otros medios digitales.

Contrario a recibir la negativa, Franco, legislador manabita, reaccionó afirmativamente. Posteriormente, ambos resultaron contenidos de inmediato por personal de la escolta legislativa y por otros asambleístas. El asambleísta mantense continuó su camino hacia las curules del frente expresando a uno de sus colegas su malestar.

Asambleístas no pasaron de la confrontación

La intervención oportuna evitó que el altercado pasara a mayores y permitió que la situación se calmara en la Asamblea. El cruce se produjo durante el debate de una resolución relacionada con la situación política de Venezuela, tema que generó fuertes discrepancias entre la bancada de la Revolución Ciudadana y el oficialismo. Las diferencias se reflejaron en reclamos directos, interrupciones y un ambiente de confrontación que marcó buena parte de la sesión.

El debate que se dio en el pleno de la Asamblea sobre la resolución en el caso de Venezuela generó incidentes entre la bancada la Revolución Ciudadana y el oficialismo. El legislador de RC, Héctor Rodríguez, se acercó al ala de la bancada oficialista para reclamar a Diego… pic.twitter.com/0kUmgBmNt0 — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) December 17, 2025

Según se pudo observar en el pleno, Rodríguez se levantó de su curul y se dirigió hacia el sector ocupado por la bancada oficialista para encarar directamente a Diego Franco. Este acercamiento fue el detonante del incidente que obligó a la intervención de seguridad.

Aunque el enfrentamiento no escaló, el episodio volvió a evidenciar el clima de polarización que atraviesa la Asamblea Nacional y la dificultad para sostener debates sin que las tensiones políticas deriven en incidentes personales. Usuarios de redes sociales recordaron al extinto Congreso, ente criticado por sus enfrentamientos físicos y de insultos. “Nomás faltó que le lance el vaso”, dijo un internauta”. (37).