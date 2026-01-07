COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Regresó Damián ‘Kitu’ Díaz al fútbol ecuatoriano. Guayaquil City lo presentó como fichaje para el 2026

Guayaquil City, que logró el ascenso como campeón de la Serie B en 2025, apuesta por la jerarquía de Díaz para reforzar su mediocampo.
Este martes 6 de enero de 2026, al mediocampista argentino-ecuatoriano Damián 'Kitu' Díaz lo presentaron oficialmente como nuevo jugador de Guayaquil City.
Damián 'Kitu' Díaz lanzó balones con su firma hacia la tribuna donde se concentró gran cantidad de hinchas.
Este martes 6 de enero de 2026, al mediocampista argentino-ecuatoriano Damián 'Kitu' Díaz lo presentaron oficialmente como nuevo jugador de Guayaquil City.
Damián 'Kitu' Díaz lanzó balones con su firma hacia la tribuna donde se concentró gran cantidad de hinchas.

Este martes 6 de enero de 2026, al mediocampista argentino-ecuatoriano Damián ‘Kitu’ Díaz lo presentaron oficialmente como nuevo jugador de Guayaquil City. El acto se dio en el estadio Christian Benítez, en un evento que reunió a cientos de aficionados. El volante regresa al fútbol ecuatoriano para defender los colores del club en la temporada 2026 de la LigaPro. El objetivo es aportar experiencia y contribuir a la permanencia en la Serie A.

Durante la ceremonia, Díaz se vistió con la camiseta celeste y blanca del equipo y pisó el césped del estadio. Allí recibió una ovación de los presentes, incluyendo seguidores de diversos clubes. El jugador expresó su emoción por volver a Guayaquil y Ecuador. “Gracias por tomarse un tiempo y venir, por compartir conmigo un momento tan importante como volver a Guayaquil, a Ecuador, un país que amo”,  declaró Díaz.

Damián ‘Kitu’ Díaz presentado en Guayaquil

“Para mí es un placer estar acá, y dentro de la cancha espero darle una alegría a todos ustedes”, señaló- Díaz afirmó que conoce el trabajo del club: “Es un club que trabaja bastante día a día. Tuve varios compañeros que pasaron por aquí, por lo que conozco su importancia. Ojalá pueda ayudarlos, no solo al club, sino también a los jóvenes, en todo lo que esté a mi alcance”.

Guayaquil City, que logró el ascenso como campeón de la Serie B en 2025, apuesta por la jerarquía de Díaz para reforzar su mediocampo en su retorno a la máxima categoría. El equipo busca consolidarse en la LigaPro y aspirar a clasificaciones internacionales. Damián Díaz, de 39 años, es considerado una leyenda de Barcelona SC, donde disputó 363 partidos, anotó 89 goles, proporcionó numerosas asistencias y conquistó tres títulos de LigaPro en 2012, 2016 y 2020.

Tuvo un breve paso por Banfield de Argentina

Además, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 2017 y 2021. Tras una salida de Barcelona en 2024 y un breve paso por Banfield de Argentina, donde una lesión limitó su participación, el volante retorna al país que lo nacionalizó. En Ecuador, el Kitu desarrolló la mayor parte de su carrera. Este fichaje representa uno de los movimientos más destacados del mercado de pases para la temporada 2026, en la que Guayaquil City combina juventud con experiencia para enfrentar los desafíos de la Serie A.

La LigaPro inicia a finales de febrero, y Díaz se perfila como líder en el plantel dirigido por Pool Gavilánez. El regreso de Díaz genera expectativa en el fútbol ecuatoriano, donde su creatividad y visión de juego lo convirtieron en uno de los mediocampistas más influyentes de la última década.

