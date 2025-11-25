Al tercer intento, expolicía Ronal Patricio H. R. revela presiones y amenazas en investigación por caso Magnicidio FV

El expolicía Ronal Patricio H. R., alias Jonathan, testigo protegido de la Fiscalía, rindió este lunes 24 de noviembre de 2025 su testimonio anticipado en el Complejo Judicial Norte de Quito, en el marco del caso Magnicidio FV, donde denunció haber recibido una oferta de soborno de USD 300.000 por parte de Xavier Jordán —procesado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio— para modificar su declaración y acusar a la exfiscal Diana Salazar de manipular las investigaciones de los casos Metástasis y el propio magnicidio.

La audiencia, presidida por la jueza Luz María Ortiz y con la presencia de la fiscal Ana Hidalgo, familiares de la víctima y abogados de las partes, se instaló al tercer intento tras dos suspensiones previas por supuestos problemas de salud del testigo, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito durante un mitin de campaña presidencial. El testimonio, realizado en Cámara de Gesell por más de una hora, busca fortalecer la teoría fiscal sobre una estructura criminal detrás del crimen, en un contexto de retractaciones y acusaciones cruzadas que complican el proceso.

Detalles del testimonio de Ronal Patricio H. R.

Alias Jonathan, detenido en la Cárcel 4 de Quito por robo a cajeros automáticos y reclutado en prisión por Daniel Salcedo para tareas de vigilancia, se ratificó en su versión inicial de septiembre de 2025. Relató haber coordinado seguimientos a Villavicencio en julio de 2023, utilizando agentes policiales activos y pasivos, bajo órdenes de Salcedo y José Serrano, exministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa. Indicó que presenció videollamadas entre Salcedo y Serrano vía la app encriptada Threema —la misma usada por la red de Leandro Norero— y recibió USD 5.000 por entregar fotos y reportes de la rutina del candidato.

En su declaración bajo juramento, el testigo reveló presiones recientes para alterar su testimonio. Afirmó que Marcelo Lasso Saavedra, otro colaborador eficaz que se retractó en una deposición en Miami el 19 de noviembre de 2025, lo contactó vía WhatsApp en nombre de Jordán. La oferta incluía USD 300.000 en efectivo —a entregar por Paco Jr. Alcóser, mencionado en chats del caso—, una casa, empleo estable y protección familiar en Miami, a cambio de declarar que Salazar “armó” los casos Metástasis y Magnicidio FV, implicando también al expresidente Guillermo Lasso.

El contacto y siguientes pasos

Herrera detalló que Jordán lo contactó directamente por Instagram desde la cuenta “El Padrino” o “JPadrino”. Prometiendo “cambiarle la vida” y enfatizando que la oferta superaba cualquier propuesta de Salcedo. Mencionó un “guion” proporcionado para su próxima audiencia y advertencias de que la del 19 de noviembre no se realizaría por ausencias de abogados. Además, Lasso le habría confirmado haber recibido USD 200.000 por su retractación en EE.UU., donde favoreció a Jordán en una demanda por difamación contra Salazar.

El testigo reportó amenazas de muerte vía llamadas y un allanamiento en su celda el 20 de noviembre, donde la Policía incautó su celular con evidencias —mensajes, audios y contactos— que será periciado por Criminalística. Expresó temor por su vida, la de su familia y abogados, responsabilizando a Jordán y Serrano por cualquier agresión. Ha sufrido tres intentos de asesinato en prisiones como Turi y Latacunga, incluyendo envenenamiento con vidrio molido.

Hemos presentado, ante la fiscalia, ante la Corrupta Fiscal Ana Hidalgo, (que por decencia ante lo expuesto ya debia haberse retirado del caso) respetando el debido proceso, otra prueba mas del montaje, un audio donde un testigo relata que Lenin Vimos (el otro testigo estrella… — José Serrano Salgado (@ppsesa) November 24, 2025

Contexto de la investigación y testigos clave

El caso Magnicidio FV, iniciado el 3 de septiembre de 2025, procesa a Serrano (prófugo en Miami por migración), Jordán (prófugo en EE.UU. por Metástasis), Aleaga (prófugo, posiblemente en Venezuela) y Salcedo (condenado por corrupción) como autores intelectuales. La Fiscalía alega una cadena de mando: Serrano y Jorge Glas en la cúspide, Jordán como financista (USD 1 millón recolectados). Mientras que Aleaga como coordinador operativo con Los Lobos y Salcedo como enlace político-criminal.

La teoría se sustenta en tres testimonios principales. Lenin Vimos, sentenciado en Plaga, relató el 4 de abril de 2025 una planificación en Cali (Colombia) con alias ‘Negro Yorkis’ (Jorge Robinson Chonillo), videollamada de Aleaga y confirmación de ‘Invisible’ sobre Salcedo. Sin embargo, el 24 de noviembre, Serrano publicó en X un audio donde un testigo alega que Vimos confesó una “versión creada por autoridades”, acusando a Salazar de montaje.

Marcelo Lasso, mano derecha de Norero en Latacunga, declaró inicialmente que Norero planeó el atentado pre-2022. Es decir, con USD 1 millón de Salcedo a alias ‘Sianca’ de Los Lobos. Su retractación en Miami —bajo presión fiscal, según Jordán— generó una investigación por fraude procesal de la Fiscalía, que sostiene corroboraciones técnicas. RPHR conecta la operatividad: reclutado por Salcedo por su experiencia en UIAD (Unidad de Inteligencia Antidelincuencial) durante la gestión de Serrano. Él coordinó la vigilancia, prometiendo reincorporación policial.

Reacciones y avances procesales

Nataly Brito, abogada de Verónica Sarauz (viuda de Villavicencio), calificó el testimonio como “trascendental”, revelando corrupción carcelaria desde 2016 bajo Serrano. Edwin Romero, defensor de familiares, denunció una oferta de USD 30.000 de un abogado procesado para cambiar versión. Exigiendo investigación por fraude y violación a la lealtad procesal.

Amanda Villavicencio, hija y acusadora particular, celebró el avance: “Se evidencia quiénes son los mafiosos y arman falsos positivos”. Atribuyó suspensiones previas a “maniobras mafiosas” y vinculó amenazas a Jordán y Serrano, incluyendo una contra su abogada el día anterior.

La Fiscalía abrió una previa contra sospechosos por desviar el proceso. La jueza Ortiz incorporó el testimonio al expediente para deliberación. Próximas audiencias incluyen apelaciones a prisiones preventivas el 4 de diciembre. Hasta el cierre, Jordán y Serrano no respondieron. La investigación, con 86 cuerpos, entra en cuenta regresiva de 30 días (24).