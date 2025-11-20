Alan Franco queda fuera de la final de la Sudamericana por lesión y preocupa a Atlético Mineiro

Atlético Mineiro recibió la peor noticia en la antesala de la final de la Copa Sudamericana. Alan Franco no jugará el partido decisivo ante Lanús por una lesión muscular sufrida en el amistoso entre Ecuador y Nueva Zelanda, disputado el martes en Nueva Jersey. El club brasileño confirmó el diagnóstico este jueves, tras los estudios realizados en Asunción, Paraguay.

El mediocampista ecuatoriano presentó molestias desde su salida del compromiso con la Tri. Caminó con dificultad y generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli. La molestia apareció a los 37 minutos, cuando Sebastián Beccacece decidió sustituirlo para evitar complicaciones mayores. Ese movimiento encendió las alarmas.

Las pruebas efectuadas en la capital paraguaya revelaron una lesión muscular en la zona de la cadera. Franco ya inició el tratamiento de fisioterapia y quedó oficialmente descartado para el duelo de este sábado 22 de noviembre, en el estadio Defensores del Chaco.

Alan Franco: una baja sensible para el ‘Galo’

Franco había sido titular en la victoria 2-0 de Ecuador ante Nueva Zelanda, aunque no completó el primer tiempo. Su salida ocurrió por un dolor repentino en la pierna derecha, que luego el propio jugador describió entre el glúteo y el isquiotibial. Tras el partido, habló en zona mixta y dejó en evidencia su preocupación.

“Sentí un pequeño dolor. No sé si fue el glúteo o el isquio. Tendremos que ver qué dicen los exámenes. Espero que no sea nada grave”, señaló Franco ante los medios. También destacó el cierre positivo del año con la selección, pese al contratiempo físico.

En Belo Horizonte, la reacción no se hizo esperar. El club siguió minuto a minuto el estado del mediocampista. Franco es una pieza regular en el planteamiento de Sampaoli, tanto por su intensidad como por su capacidad para ocupar distintos roles en la cancha. Su ausencia modifica el plan inicial del técnico argentino.

Durante el amistoso, la sustitución generó incluso movimientos tácticos poco habituales. Denil Castillo ingresó en reemplazo del ausente Angelo Preciado, lo que permitió reorganizar la línea defensiva y cubrir el hueco que dejó el jugador del Atlético Mineiro. La imagen de Franco caminando hacia el banco, con gesto de dolor, pero sin asistencia externa, dio una ligera esperanza. Sin embargo, los estudios terminaron por confirmar lo temido.

El partido de Sudamericana

El partido entre Atlético Mineiro y Lanús definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro se disputará este sábado a las 15h00, hora de Ecuador. El ‘Galo’ llega como favorito por su plantilla y rendimiento reciente, pero el equipo argentino promete un desafío exigente. Ambos clubes buscan su segundo título continental.

La baja de Alan Franco obliga a Sampaoli a replantear el mediocampo. El club no ha adelantado quién ocupará su lugar, aunque se espera una decisión que mantenga equilibrio y dinámica en un partido que podría definirse por detalles mínimos. La final se jugará en un Defensores del Chaco repleto. Y aunque Mineiro mantiene el favoritismo, la ausencia del ecuatoriano deja un vacío que podría sentirse en el desarrollo del encuentro.