Alan Minda llegará al Atlético Mineiro en un sorpresivo traspaso y será compañero de Alan Franco

Atlético Mineiro dio un golpe inesperado en el mercado de fichajes al anunciar un acuerdo para la incorporación del extremo ecuatoriano Alan Minda, actualmente vinculado al Cercle Brugge de Bélgica.

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales del club brasileño, que confirmó haber alcanzado las bases comerciales para concretar la transferencia del futbolista de 22 años, uno de los nombres con mayor proyección del fútbol ecuatoriano.

La institución explicó que la firma definitiva del contrato, la duración del vínculo y la presentación oficial se producirán tras la realización de los exámenes médicos, cuyo cronograma aún no está establecido. Minda compartirá vestuario con Alan Franco, mediocampista ecuatoriano que forma parte del Atlético Mineiro desde 2020 y que se ha consolidado como una pieza estable en el plantel.

Alan Minda, la sorpresa del ‘galo’

La llegada del extremo responde a una estrategia del club ‘galo’ orientada a potenciar sus bandas con futbolistas jóvenes, veloces y con capacidad de desequilibrio individual, un perfil que Minda ha consolidado en Europa.

Nacido en Esmeraldas el 14 de mayo de 2003, Alan Minda se desempeña principalmente como extremo derecho. Su juego destaca por el atrevimiento ofensivo, la velocidad en espacios abiertos y la insistencia en el uno contra uno.

Su proceso formativo se desarrolló en Independiente del Valle, institución a la que se integró a los 12 años y donde completó todas sus etapas juveniles antes de debutar profesionalmente el 22 de mayo de 2021. Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol europeo en julio de 2023. Fue transferido al Cercle Brugge, club con el que logró continuidad y protagonismo en la liga belga.

O Galo comunica que acertou as bases negociais para a contratação do atacante equatoriano Alan Minda, de 22 anos. A assinatura definitiva, tempo de contrato e anúncio oficial acontecem após a realização e aprovação dos exames médicos, em data ainda a ser definida. pic.twitter.com/nhOYicfT1i — Atlético (@Atletico) January 6, 2026

Buen desempeño

Durante la temporada 2023-2024, Minda firmó una de sus campañas más sólidas. Registra ocho goles y seis asistencias en 38 partidos, cifras que reforzaron su valoración internacional.

Con la selección ecuatoriana también dejó señales claras de crecimiento. Participó en el Mundial Sub-20 de 2023, anotó dos goles y luego debutó con la absoluta en Copa América y Eliminatorias, marcando en ambas competencias.

Su arribo al Atlético Mineiro de Brasil representa un nuevo desafío competitivo y una vitrina relevante en Sudamérica, donde buscará consolidarse y dar un salto definitivo en su carrera.