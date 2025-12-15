Alcalde de Santo Domingo: “La responsabilidad de la seguridad es del Gobierno, deben darnos respuestas”

Un crimen por sicariato ocurrido el fin de semana en Santo Domingo motivó un pronunciamiento del alcalde Wilson Erazo, quien dijo que la responsabilidad por la seguridad ciudadana es del Gobierno, sin embargo él está colaborando con lo que puede.

El hecho violento se registró el domingo, a las 19h30, en pleno centro de Santo Domingo. Ocurrió en la intersección de las calles Latacunga y 29 de Mayo. La víctima fue Juan Pablo Sacheri, un conocido comerciante de la localidad.

Según información confirmada, un sicario disparó contra Sacheri cuando cerraba su local. El ataque ocurrió frente a su hija menor de edad. Personal policial acudió al sitio para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

El crimen generó conmoción en el sector comercial. La zona es altamente transitada y según la información preliminar el comerciante estaba siendo extorsionado. La Policía recopiló indicios balísticos y revisó grabaciones para identificar a los responsables.

Santo Domingo y el pronunciamiento del alcalde

Tras el hecho, el alcalde Wilson Erazo se refirió al caso en una rueda de prensa. Calificó el crimen como lamentable. Fue enfático al señalar responsabilidades institucionales.

“La responsabilidad de la seguridad es del Gobierno y en Santo Domingo de su representante”, afirmó. Añadió que el Municipio cumple un rol de apoyo dentro de sus competencias legales.

Erazo sostuvo que su obligación es “arrimar el hombro”. Detalló que el cabildo cuenta con 70 funcionarios para tareas de respaldo. Además, mencionó el apoyo de personal de la empresa de transporte municipal y la colaboración con camionetas, motocicletas e incluso para el 2026 está prevista la llegada de un helicóptero.

Santo Domingo, cifras que contradicen el discurso oficial

Las declaraciones del alcalde contrastan con lo expuesto por el gobernador Miguel Quezada. Días antes, el funcionario representante del Gobierno indicó que en 2025 existe un 2% menos de inseguridad frente a 2024, considerando todos los delitos.

No obstante, las cifras de muertes violentas en Santo Domingo muestran un incremento marcado. Hasta la misma fecha de 2024 se reportaron 36 muertes violentas. En 2025, la cifra asciende a 126.

Varias de estas muertes se vinculan a extorsiones, amenazas y asaltos, según reportes oficiales. El aumento refleja una tendencia que preocupa a autoridades y ciudadanía.

Santo Domingo y el apoyo logístico municipal

El alcalde también enumeró los recursos entregados por el Municipio. Señaló la dotación de camionetas, motocicletas y drones. Incluyó el fortalecimiento del sistema de cámaras de videovigilancia en toda la ciudad.

Indicó que las cámaras registraron el ataque contra Sacheri. Aclaró que los videos ya forman parte del proceso investigativo.

Erazo anunció además que para 2026 se proyecta la compra de un helicóptero. Dijo que servirá para apoyo operativo. Aclaró que la seguridad directa sigue bajo competencia del Gobierno Nacional.

Un caso que marca la agenda de seguridad en Santo Domingo

El asesinato del comerciante reavivó el reclamo ciudadano por resultados concretos. Comerciantes del centro pidieron mayor presencia policial y acciones sostenidas.

El alcalde insistió en que quienes tienen la competencia deben responder con resultados técnicos. Señaló al gobernador y al ministerio correspondiente como responsables directos.

Mientras tanto, las investigaciones continúan. La Policía mantiene operativos para identificar al autor del crimen (31).