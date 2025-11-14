Alejandra ‘La Suka’ Sánchez anuncia el fin de su matrimonio, ¡por tercera vez!

Alejandra ‘La Suka’ Sánchez, exreportera de farándula, anunció el fin de su matrimonio con Gastón Bustamante, con quien contrajo nupcias en 2019 y procreó tres hijos.

La noticia la ha dado a conocer en varias transmisiones en vivo por redes sociales, donde expresó resentimiento por una traición familiar y la necesidad de tiempo para un divorcio formal.

Cabe mencionar que esta es la tercera crisis pública de la pareja, tras las registradas en 2022 y 2023.

La nueva ruptura de ‘La Suka’

En las sesiones en vivo, ‘La Suka’ evitó detalles profundos de su separación, indicando que aún procesa el impacto emocional. “No lo he perdonado todavía”, dijo sobre Bustamante y adelantó que revelará su versión una vez iniciado el trámite de divorcio. “Necesito avanzar, crecer y darles una buena educación a mis hijos”, comentó con visible emoción, agregó.

Según sus palabras, la separación surge de diferencias irreconciliables y una “traición en el ámbito familiar”, no por infidelidad. “Ya no podía seguir soportando ciertas cosas”, detalló en una reciente entrevista a TC, canal en el que trabajó por varios años.

En una publicación de Instagram del 13 de noviembre, Sánchez compartió una fotografía con lágrimas, acompañada del mensaje: “Este es el comienzo de muchas cosas bonitas, y decido empezarla siendo madre soltera”.

Otra crisis matrimonial

Esta no es la primera ruptura anunciada por la pareja. El 17 de marzo de 2022, ‘La Suka’ declaró públicamente el fin del matrimonio debido a discusiones con el padre de Bustamante, que generaron tensiones familiares irreparables. En ese momento, la ahora creadora de contenido enfatizó su decisión de no pronunciarse más sobre el tema.

Un año después, en marzo de 2023, volvió a conmocionar a sus seguidores al descubrir una presunta infidelidad de Bustamante con la niñera de sus hijos. “El día de ayer me enteré que mi esposo me ponía los cachos con la niñera. Fue algo que ni siquiera me llenó de dolor, sino de asco”, relató en un live, detallando el impacto en su espacio personal.

Pese a la gravedad, la pareja reconcilió meses después, asegurando haber superado el conflicto mediante terapia y diálogo. Luego de eso, a inicios de este año, dieron la bienvenida a su tercera hija, mostrando paz en su matrimonio. Sin embargo, todo parece haber cambiado.

Hasta ahora, Bustamante no ha emitido declaraciones públicas sobre su eventual divorcio. En crisis pasadas expresó arrepentimiento en videos virales.

‘La Suka’ en la farándula

La ambateña Alejandra ‘La Suka’ Sánchez saltó a la televisión nacional hace una década, tras protagonizar una polémica con el cantante cubano Lázaro Rumbaut.

En esa época, ellos habrían tenido una fugaz relación, que llevó a la joven a reaccionar tras ser “negada” por el artista. Incluso, la ecuatoriana lanzó una canción denominada ‘Lázaro, mira lo que te perdiste’. Esa misma frase la había usado para responder al extranjero durante una entrevista en un espacio de farándula.

Ya con la atención mediática, ‘La Suka’ se volvió una figura habitual de los programas de prensa rosa, llegando a ser reportera y presentadora.

Actualmente, se dedica a crear contenido en redes sociales. En Instagram tiene 1,2 millones de seguidores. Además, tiene un local de comida rápida, que recientemente habría sido clausurado, desatando otra controversia contra ella.