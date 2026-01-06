Alejandro Tobar es nuevo jugador de Liga de Quito tras un buen paso por Deportivo Cuenca

Liga de Quito activó el mercado de pases y confirmó la incorporación de Alejandro Tobar como refuerzo para la temporada 2026. El club albo sumó a uno de los futbolistas más influyentes de la última LigaPro, tras su destacado paso por Deportivo Cuenca.

El anuncio llegó en medio de un mercado que avanzaba con cautela. Sin embargo, la dirigencia universitaria decidió acelerar y cerrar una operación que llevaba semanas en análisis. Tobar se convierte así en la primera incorporación neta del proyecto deportivo para el nuevo año.

El extremo ofensivo llega luego de consolidarse como figura en el cuadro morlaco. Su rendimiento constante, desequilibrio por banda y capacidad para asistir lo ubicaron entre los jugadores más valorados del torneo ecuatoriano. Varios clubes siguieron de cerca su situación contractual. Liga de Quito actuó con rapidez y logró anticiparse a la competencia.

Liga refuerza puestos clave

Desde la institución capitalina, el anuncio se realizó a través de redes sociales con un mensaje de bienvenida que destacó su perfil ofensivo y su proyección dentro del plantel. El acuerdo quedó sellado para que Tobar vista la camiseta blanca en 2026.

El fichaje responde a una búsqueda puntual del cuerpo técnico de Liga. Tiago Nunes pretende un equipo con mayor profundidad ofensiva, velocidad por los costados y variantes para competir en torneos locales e internacionales. Precisamente Tobar encaja en ese plan por características y actualidad.

El rayo ⚡️ tiene unas palabras para ustedes, liguistas 🫵 ¡Un solo equipo, LIGA! 🤍 pic.twitter.com/eDc6nZV2uz — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 6, 2026

Durante la temporada 2025, el atacante disputó 41 partidos oficiales con Deportivo Cuenca en los que marcó 12 goles y entregó 12 asistencias, números que lo ubicaron como el máximo asistidor de la LigaPro y uno de los futbolistas más productivos del campeonato.

Su influencia no se limitó a las estadísticas y también asumió un rol protagónico en momentos decisivos y se transformó en referente ofensivo del equipo azuayo. En Liga de Quito, Tobar encontrará un plantel con aspiraciones altas y presión constante por títulos. El reto será sostener su rendimiento y adaptarse a un contexto donde la exigencia es permanente.