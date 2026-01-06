COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Alejandro Tobar es nuevo jugador de Liga de Quito tras un buen paso por Deportivo Cuenca

La 'U' movió el mercado de fichajes y aseguró la llegada de Tobar, uno de los extremos más determinantes del último campeonato ecuatoriano.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Alejandro Tobar es nuevo jugador de Liga de Quito tras un buen paso por Deportivo Cuenca
Alejandro Tobar es nuevo jugador de Liga de Quito tras un buen paso por Deportivo Cuenca

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Liga de Quito activó el mercado de pases y confirmó la incorporación de Alejandro Tobar como refuerzo para la temporada 2026. El club albo sumó a uno de los futbolistas más influyentes de la última LigaPro, tras su destacado paso por Deportivo Cuenca.

El anuncio llegó en medio de un mercado que avanzaba con cautela. Sin embargo, la dirigencia universitaria decidió acelerar y cerrar una operación que llevaba semanas en análisis. Tobar se convierte así en la primera incorporación neta del proyecto deportivo para el nuevo año.

El extremo ofensivo llega luego de consolidarse como figura en el cuadro morlaco. Su rendimiento constante, desequilibrio por banda y capacidad para asistir lo ubicaron entre los jugadores más valorados del torneo ecuatoriano. Varios clubes siguieron de cerca su situación contractual. Liga de Quito actuó con rapidez y logró anticiparse a la competencia.

Liga refuerza puestos clave

Desde la institución capitalina, el anuncio se realizó a través de redes sociales con un mensaje de bienvenida que destacó su perfil ofensivo y su proyección dentro del plantel. El acuerdo quedó sellado para que Tobar vista la camiseta blanca en 2026.

El fichaje responde a una búsqueda puntual del cuerpo técnico de Liga. Tiago Nunes pretende un equipo con mayor profundidad ofensiva, velocidad por los costados y variantes para competir en torneos locales e internacionales. Precisamente Tobar encaja en ese plan por características y actualidad.

Durante la temporada 2025, el atacante disputó 41 partidos oficiales con Deportivo Cuenca en los que marcó 12 goles y entregó 12 asistencias, números que lo ubicaron como el máximo asistidor de la LigaPro y uno de los futbolistas más productivos del campeonato.

Su influencia no se limitó a las estadísticas y también asumió un rol protagónico en momentos decisivos y se transformó en referente ofensivo del equipo azuayo. En Liga de Quito, Tobar encontrará un plantel con aspiraciones altas y presión constante por títulos. El reto será sostener su rendimiento y adaptarse a un contexto donde la exigencia es permanente.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Régimen de Nicaragua apoya a Nicolás Maduro y arrestará a quienes celebren su detención

Donald Trump justifica operación contra Nicolás Maduro alegando “cámaras de tortura” y confirma bajas cubanas

Alan Minda llegará al Atlético Mineiro en un sorpresivo traspaso y será compañero de Alan Franco

El riesgo país de Ecuador se desploma a mínimos históricos de la última década al iniciar 2026

Fiscalía registra inasistencia de Tannya Varela a presentación periódica por Caso León de Troya

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Régimen de Nicaragua apoya a Nicolás Maduro y arrestará a quienes celebren su detención

Donald Trump justifica operación contra Nicolás Maduro alegando “cámaras de tortura” y confirma bajas cubanas

Alan Minda llegará al Atlético Mineiro en un sorpresivo traspaso y será compañero de Alan Franco

El riesgo país de Ecuador se desploma a mínimos históricos de la última década al iniciar 2026

Fiscalía registra inasistencia de Tannya Varela a presentación periódica por Caso León de Troya

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Régimen de Nicaragua apoya a Nicolás Maduro y arrestará a quienes celebren su detención

Donald Trump justifica operación contra Nicolás Maduro alegando “cámaras de tortura” y confirma bajas cubanas

Alan Minda llegará al Atlético Mineiro en un sorpresivo traspaso y será compañero de Alan Franco

El riesgo país de Ecuador se desploma a mínimos históricos de la última década al iniciar 2026

Fiscalía registra inasistencia de Tannya Varela a presentación periódica por Caso León de Troya

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO