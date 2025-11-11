COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Novedades

Aleks Syntek se habría internado en una clínica de rehabilitación tras escándalo por supuesta infidelidad

El cantante mexicano Aleks Syntek vive una gran polémica en su vida personal, que lo habría llevado a internarse en una clínica de rehabilitación. Recientemente suspendió su gira de conciertos, que lo traería a Ecuador.
El cantante mexicano Aleks Syntek.
El cantante mexicano Aleks Syntek.

El cantante mexicano Aleks Syntek, de 56 años, habría ingresado a la clínica de rehabilitación Monte Fénix en Ciudad de México, el pasado viernes, motivado por una crisis familiar.

Este hecho, que aún no ha sido oficializado, coincide con la suspensión de su gira de aniversario que lo traería a Ecuador.

El escándalo de Aleks Syntek

El pasado viernes, el programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, transmitió un audio atribuido a Syntek, en el que supuestamente discute abiertamente una crisis matrimonial.

El material alude a infidelidades sostenidas durante años hacia su esposa Karen Coronado, con quien contrajo matrimonio en 2009 y tiene dos hijos: Natalia, de 14 años, y Matías, de 11.

Según el reportaje, estas revelaciones habrían precipitado una alegada separación y el distanciamiento temporal de sus hijos.

El audio, de duración aproximada de cinco minutos, circula en plataformas como YouTube, con videos del segmento superando las 100.000 vistas en 24 horas.

En la grabación presentada en el show, Syntek aparentemente señala a Javier Calderón, con quien trabajó en el pasado, y a su esposa, la cantante Valeria Cox, como responsables de una supuesta campaña contra él.

Se internó por su propia voluntad

Medios mexicanos como El Heraldo informaron que Syntek decidió internarse voluntariamente en la Clínica Monte Fénix, un centro especializado en adicciones y salud mental en Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo a esa fuente, el músico habría tomado la decisión en medio de su crisis familiar, que le ha generado gran estrés.

Cabe mencionar que la clínica, conocida por tratar a figuras públicas, ofrece programas de desintoxicación y rehabilitación residencial.

Aleks Syntek canceló su gira de conciertos

El pasado jueves, un día antes de desatarse toda la polémica, Syntek publicó en sus redes sociales un comunicado informando la postergación indefinida de su gira conmemorativa, citando “motivos de salud”. Entre los conciertos afectados se encuentra el programado para Quito, Ecuador, para el 18 de noviembre.

El mensaje enfatizó la necesidad de priorizar su bienestar, sin detallar la naturaleza de los problemas. “Con profundo respeto y agradecimiento por el apoyo que me han brindado a lo largo de 35 años de carrera, quiero comunicarles que por recomendación médica y por temas de salud que requieren mi atención y descanso, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos de la gira Total Syntek Tour agendados para 2025″, expresó el artista.

Agregó que las nuevas fechas serán anunciadas en sus redes sociales y que los boletos adquiridos serán válidos. Sin embargo, precisó que también está disponible la opción de reembolso.

La gira, que inició en septiembre de 2025, incluía también paradas en varias ciudades de México y Sudamérica.

