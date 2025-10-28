Alerta por el superhuracán Melissa que azota el Caribe y registra tercer récord en 20 años

El superhuracán Melissa, de categoría 5, impacta este martes 28 de octubre a el Caribe con vientos sostenidos de 280 kilómetros. Esto ha hecho que se active la alerta máxima en Jamaica, Haití y República Dominicana por inundaciones catastróficas y marejadas de hasta 5 metros. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. confirma que Melissa es el tercer ciclón de máxima intensidad en la temporada atlántica 2025.

Se trata de un récord no visto desde 2005, cuando se registraron cuatro. El fenómeno tocó tierra en el suroeste de Jamaica a las 08h00 del 28 de octubre, con su ojo de 30 kilómetros de diámetro pasando cerca de Black River. Autoridades reportan al menos doce fallecidos: siete en Jamaica por deslizamientos, tres en Haití por colapsos y dos en diferentes puntos de República Dominicana por ahogamiento.

El superhuracán Melissa con fuerte intensidad

Más de 450 mil personas han sido evacuadas en las tres naciones, según reportes oficiales coordinados con la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias por Desastres (CDEMA). Melissa se formó el 25 de octubre al sur de las Antillas Menores y escaló a categoría 5 en 36 horas. Lo impulsan temperaturas oceánicas de 31 a 2°C por encima del promedio histórico, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Su presión mínima lo ubica entre los 15 huracanes atlánticos más intensos desde 1950. El NHC destaca que esta intensificación rápida, aumento de 55 km/h en vientos en 24 horas, se ha duplicado en frecuencia desde 1980. En Jamaica, el Servicio Meteorológico Nacional registra lluvias de 800 mm en 12 horas en las parroquias de Saint Elizabeth y Westmoreland, superando el 70 % del promedio anual.

República Dominicana con alerta roja en 18 provincias

El río Black inundó 14 comunidades, y 28 mil hogares perdieron electricidad. El primer ministro Andrew Holness activó el Plan Nacional de Desastres, con 120 refugios habilitados. En Haití, donde el 60 % de Puerto Príncipe permanece sin drenaje adecuado tras el terremoto de 2010, la Dirección de Protección Civil evacuó 180 mil personas de zonas costeras. República Dominicana mantiene alerta roja en 18 provincias.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reporta 120 mm de lluvia en Santo Domingo y oleaje de 4,5 metros en la costa este. Cuba prepara el paso del huracán por Guantánamo el 29 de octubre, con 720.000 evacuados preventivos. Melissa se suma a Erin y Humberto, ambos categoría 5 en agosto y septiembre, configurando la temporada más intensa desde 2005 (Katrina, Rita, Wilma).

La temporada 2025 acumula 13 tormentas

Datos satelitales de la NOAA muestran que el 35 % de los huracanes atlánticos alcanzan ahora categoría 4-5, frente al 20 % en 1980. El NHC pronostica debilitamiento a categoría 3 al cruzar Cuba, pero advierte de lluvias torrenciales hasta el 31 de octubre. Organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos distribuyen 15 mil kits de emergencia. La temporada 2025 acumula 13 tormentas nombradas, con actividad por encima del promedio de 14, según el consenso de modelos climáticos.