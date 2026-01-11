Alerta por radiación UV y lluvias en Ecuador: Así será el clima este lunes 12 de enero

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió este domingo su pronóstico del clima para el lunes 12 de enero de 2026.

Según el reporte oficial, se espera una intensificación de la radiación ultravioleta durante el mediodía y una probabilidad de lluvia moderada en zonas de derivación de la cordillera. Este pronóstico técnico tiene como objetivo prevenir a la ciudadanía sobre las fluctuaciones térmicas y los niveles de exposición solar en las seis ciudades principales evaluadas.

Condiciones del clima en Manabí: Portoviejo y Manta

En Portoviejo, la capital manabita registrará una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 23°C. La sensación térmica podría alcanzar los 35°C debido a los altos niveles de humedad característicos de la época. Se prevé un cielo mayormente despejado por la mañana, con un incremento de nubosidad hacia la tarde, aunque la probabilidad de precipitaciones significativas se mantiene baja en un 15%.

Por su parte, la ciudad de Manta presentará condiciones similares con una temperatura máxima de 30°C. La influencia de las corrientes marinas mantendrá una brisa constante, pero los índices de radiación UV se situarán en niveles Muy Altos (8-10) entre las 10:00 y las 15:00. Se recomienda a la población el uso de protección solar y evitar la exposición prolongada en espacios abiertos durante las horas de mayor incidencia.

El clima en Guayaquil y Santo Domingo

Guayaquil enfrentará un lunes caluroso con temperaturas máximas que oscilarán los 33°C. La sensación térmica en la urbe porteña será una de las más altas del país, pudiendo llegar a los 37°C en zonas con poca ventilación. El INAMHI reporta una probabilidad de lluvia del 25%, principalmente en forma de chubascos aislados durante la noche o madrugada del martes.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, el clima se tornará más húmedo con una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 21°C. Al ser una zona de transición, la probabilidad de lluvia es más alta, alcanzando un 60% con posibles tormentas eléctricas dispersas. La nubosidad será persistente durante gran parte de la jornada, lo que mantendrá la radiación UV en niveles moderados en comparación con el resto del Litoral.

Variabilidad en la Sierra: Quito y Cuenca

Para la capital, Quito, se pronostica una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 9°C. A pesar de la temperatura fresca, la radiación UV alcanzará niveles Extremadamente Altos (11+) debido a la altitud y la escasa nubosidad matutina. Hacia la tarde, se espera un incremento de nubes con una probabilidad de lluvia del 40%, especialmente en el sur y valles de la ciudad.

Finalmente, en Cuenca, la temperatura máxima será de 22°C con una mínima de 10°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado con intervalos de sol intenso. La sensación térmica se mantendrá estable, pero el INAMHI advierte sobre ráfagas de viento moderadas en las zonas altas. La probabilidad de lluvia en la capital azuaya es del 20%, presentándose mayormente como lloviznas ligeras en sectores puntuales de la urbe.