Alexander González deja Emelec en medio de la crisis salarial y profundiza la inestabilidad deportiva del club

La derrota por 0-2 ante Macará no solo dejó golpes deportivos en Emelec. Un día después del tropiezo en Guayaquil, el club ‘millonario’ recibió un impacto aún más profundo: la salida de Alexander González, uno de los jugadores más regulares del plantel y pieza clave en la estructura defensiva. La desvinculación del venezolano abrió un nuevo capítulo en una crisis que ya se siente en todas las áreas del club.

El ‘Bombillo’ vive un escenario marcado por atrasos salariales, falta de decisiones claras y un desgaste institucional que parece no tener freno. “No sé con qué me voy a encontrar mañana”, dijo Guillermo Duró luego del partido ante Macará. La frase, más que un lamento, describe con precisión el caos que golpea al equipo. Y horas después, el entrenador recibió la confirmación de un golpe que no esperaba.

González decidió dejar el club tras no llegar a un acuerdo económico con la dirigencia y su salida no sorprendió dentro del camerino. El malestar por los meses impagos ha crecido, y la relación entre los jugadores y la directiva se deterioró. El lateral derecho ya había aceptado continuar hasta diciembre por pedido expreso del técnico Duró, pero las circunstancias cambiaron.

González y su paciencia con Emelec

El venezolano reveló en noviembre que su continuidad se sostenía en la palabra del entrenador. “Él me pidió que no abandonara el barco”, comentó en su momento. Pero el barco nunca dejó de hacer agua y, sin garantías, el jugador optó por cerrar su ciclo en el club azul.

En Guayaquil ya se daba por hecho su salida. González devolvió el auto asignado y entregó la vivienda provista por la institución, informó la prensa guayaquileña. Solo faltaba la confirmación oficial de Emelec, que aún no se pronuncia. La baja se suma a la reciente salida de Christian Cueva, otra señal de la inestabilidad que arrastra la plantilla.

El defensor de 33 años cerró un ciclo de dos temporadas en el Bombillo. Desde su llegada a inicios de 2024, disputó 60 partidos, anotó dos goles y aportó seis asistencias. Su último encuentro fue ante Macará, en una noche marcada por polémicas arbitrales y la frustración por quedar sin opciones de depender de sí mismos para acceder a la Copa Sudamericana.

Un hueco por solventar

Emelec deberá buscar un reemplazo inmediato para el lateral derecho pensando en el próximo año. La temporada 2026 exige planificación, pero la crisis impide mirar más allá de pocos días. Duró lo expresó con crudeza.

“Hay que pensar en el día a día”, comentó el técnico. Los jugadores siguen sin cobrar agosto y la incertidumbre domina los entrenamientos. El DT lamentó no poder construir un proyecto sostenido cuando la urgencia obliga a sobrevivir.

El ‘Bombillo’ enfrenta semanas decisivas. La salida de Alexander González no solo reduce alternativas deportivas, también simboliza la fractura entre la dirigencia y un plantel que ya no encuentra respuestas. La crisis, lejos de tocar fondo, sigue profundizándose.