Espectáculos
Belleza

Alexandra Mina logra el Top 21 en Miss Cosmo International 2025

Alexandra Mina, representante de Ecuador, alcanzó el Top 21 en Miss Cosmo International 2025, certamen realizado en Ho Chi Minh, Vietnam, entre 80 candidatas.
El Diario

Redacción ED.

Alexandra Mina, representante de Ecuador, logró ubicarse en el Top 21 de Miss Cosmo International 2025, certamen que reunió a 80 candidatas de distintos países y se desarrolló en Ho Chi Minh, Vietnam.

La gala final se realizó durante el reciente fin de semana y contó con montajes escénicos de gran formato durante la noche de elección y las actividades previas del certamen. La organización del evento informó que el certamen incluyó pasarelas, evaluaciones y presentaciones oficiales. Las participantes compartieron además, durante varios días, estas y otras actividades.

De acuerdo con reseñas de crítica especializada, Miss Cosmo International 2025 fue considerada una de las galas de elección de reinas con mayor nivel de producción en los últimos años, valoración atribuida a medios y analistas del sector.

Representación ecuatoriana

Alexandra Mina tiene 19 años y es natural de Santo Domingo de los Tsáchilas. En el certamen internacional representó a la Organización Miss Ecuador, consolidando la presencia del país en escenarios internacionales de belleza.

La participante ecuatoriana llegó al concurso tras obtener el título de primera finalista de Miss Ecuador 2025, evento nacional realizado en Salinas durante agosto del presente año.

Su clasificación al Top 21 se dio luego de las evaluaciones oficiales del certamen. Estos consideraron aspectos como pasarela, presencia escénica y desempeño integral, conforme al formato del concurso.

En redes sociales, se calificó su participación como “impecable”. Destacan su salida en traje de baño ya que mostró toda la actitud de una reina de belleza. “Salió como una diosa”, dijo un seguidor en la cuenta de oficial de Facebook del certamen. Además mencionó que Mina debió entrar en el Top 10.

Balance del certamen

Miss Cosmo International 2025 congregó a delegadas de diversos continentes y se desarrolló a lo largo de varias jornadas. La organización destacó la logística y la puesta en escena, con escenarios diseñados para cada fase de competencia. Se trató de la segunda edición de este concurso de belleza internacional.

La inclusión de Ecuador en el Top 21 posiciona al país entre los resultados relevantes de la edición 2025, según el listado oficial difundido tras la gala final.

Retorno al país

Desde la Organización Miss Ecuador, se informó que Alexandra Mina tiene previsto arribar al país la madrugada de este 23 de diciembre.

La organización indicó además que, a su llegada, se comunicarán los detalles de las actividades posteriores.

