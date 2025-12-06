COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Alias “Bob Marley”, cabecilla de Chone Killers, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro y lo raparon

En la Cárcel del Encuentro permanecen recluidos otros procesados por casos de repercusión nacional, entre ellos Julio Alberto M. A., alias “Negro Tulio”.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Gutemberg Rodríguez Zamorano, conocido con el alias “Bob Marley” y señalado como cabecilla de la organización Chone Killers, es el nuevo 'huésped' de la Cárcel del Encuentro.
Gutemberg Rodríguez Zamorano, alias “Bob Marley” fue trasladado a la Cárcel del Encuentro.
Gutemberg Rodríguez Zamorano, conocido con el alias “Bob Marley” y señalado como cabecilla de la organización Chone Killers, es el nuevo 'huésped' de la Cárcel del Encuentro.
Gutemberg Rodríguez Zamorano, alias “Bob Marley” fue trasladado a la Cárcel del Encuentro.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Gutemberg Rodríguez Zamorano, conocido con el alias “Bob Marley” y señalado como cabecilla de la organización Chone Killers, es el nuevo ‘huésped’ de la Cárcel del Encuentro. Esto, luego que un juez dictara prisión preventiva en su contra por los delitos de secuestro extorsivo y tráfico ilícito de armas de fuego. La captura se produjo el jueves 4 de diciembre en el cantón Playas, provincia de Guayas, durante un operativo ejecutado por la Policía.

La Policía confiscó dos pistolas, 80 balas y un celular. Según las investigaciones, “Bob Marley” está relacionado con el secuestro de un ciudadano ocurrido el 1 de diciembre en Durán. Este sábado 6 de diciembre, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la víctima fue hallada sin vida en el sector conocido como Peñón del Diablo, área donde los Chone Killers mantienen presencia delictiva.

Raparon a “Bob Marley” en la cárcel del Encuentro

El hallazgo del cuerpo representa un agravante en la causa por secuestro extorsivo. Las audiencias de formulación de cargos se desarrollaron el viernes 5 de diciembre. En ambas, la Fiscalía presentó elementos de convicción suficientes para que la justicia ordene la prisión preventiva del procesado. La instrucción fiscal durará 30 días. Con este ingreso, la Cárcel del Encuentro suma otro detenido de alto perfil. Al llegar le raparon la cabeza.

En el mismo recinto permanecen recluidos otros procesados por casos de repercusión nacional, entre ellos Julio Alberto M. A., alias “Negro Tulio”, el exasambleísta Pablo Muentes (investigado por delincuencia organizada) y el exvicepresidente Jorge Glas (condenado y procesado en varias causas).Las autoridades mantienen bajo reserva detalles adicionales del operativo y de la investigación para no entorpecer el proceso.

Delitos se le atribuyen a los “Chonne Killers”

La Fiscalía del Guayas continúa recopilando indicios que permitan esclarecer la participación directa de “Bob Marley” tanto en el secuestro como en el posterior homicidio de la víctima. El caso se enmarca en el incremento de acciones policiales contra las estructuras de los Chone Killers. Se trata de una organización señalada por extorsiones, sicariato y tráfico de armas en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena durante el año 2025. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta María José Pinto abandonó sesión solemne por fundación de Quito antes del discurso de Pabel Muñoz

Alias “Bob Marley”, cabecilla de Chone Killers, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro y lo raparon

Diez masacres dejan 51 muertos en el distrito Manta–Montecristi–Jaramijó durante 2025

Tres hermanos se convirtieron en padres el mismo día en un hospital de Israel

Arconel aprueba costos eléctricos para 2026 y mantiene subsidio estatal por 598 millones de dólares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta María José Pinto abandonó sesión solemne por fundación de Quito antes del discurso de Pabel Muñoz

Alias “Bob Marley”, cabecilla de Chone Killers, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro y lo raparon

Diez masacres dejan 51 muertos en el distrito Manta–Montecristi–Jaramijó durante 2025

Tres hermanos se convirtieron en padres el mismo día en un hospital de Israel

Arconel aprueba costos eléctricos para 2026 y mantiene subsidio estatal por 598 millones de dólares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta María José Pinto abandonó sesión solemne por fundación de Quito antes del discurso de Pabel Muñoz

Diez masacres dejan 51 muertos en el distrito Manta–Montecristi–Jaramijó durante 2025

Tres hermanos se convirtieron en padres el mismo día en un hospital de Israel

Arconel aprueba costos eléctricos para 2026 y mantiene subsidio estatal por 598 millones de dólares

Dos delincuentes fueron golpeados por pasajeros de la Metrovía en el centro de Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO