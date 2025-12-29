COMUNIDAD POR USD 1
Alias 'Gerente', cabecilla de Comandos de la Frontera, será extraditado a Ecuador desde Emiratos Árabes Unidos

Hace 6 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Alias ‘Gerente’, cabecilla de Comandos de la Frontera, será extraditado a Ecuador desde Emiratos Árabes Unidos

Tras la pérdida de su libertad bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos, alias ‘Gerente’ será extraditado hacia Ecuador.
Alias 'Gerente' perdió su libertad bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos.
El Diario

Redacción ED.

El presidente Daniel Noboa confirmó la detención y extradición del ecuatoriano Roberto Carlos A.V., conocido como alias ‘Gerente’ y señalado como presunto líder del grupo criminal Comandos de la Frontera.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, destacando que el hombre había sido detenido y liberado bajo fianza en noviembre pasado. Ahora, el sujeto perdió ese estatus tras nuevas gestiones diplomáticas y judiciales, y será enviado al país.

Alistan extradición de alias ‘Gerente’

En su mensaje, Noboa precisó: “Se acabó su libertad ‘bajo fianza’. Gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con Emiratos Árabes Unidos, alias ‘El Gerente’, líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino“.

“Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera“, agregó.

Cancillería destaca apoyo de Emiratos Árabes

A través de un boletín de prensa, la Cancillería de Ecuador confirmó que a alias ‘Gerente’ lo detuvieron las autoridades de Emiratos Árabes.

“Las autoridades competentes de los Emiratos Árabes Unidos arrestaron a Roberto Carlos A. V., de nacionalidad ecuatoriana, incluido en la Notificación Roja de Interpol, en respuesta a una solicitud de las autoridades competentes de la República del Ecuador”, precisa el informe.

“Los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos y Ecuador afirmaron que este resultado subraya el firme compromiso de ambos países con la defensa del estado de derecho y el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, incluidas las redes de narcotráfico”, se añadió.

Alias ‘Gerente’ perdió su libertad bajo fianza

Roberto Carlos A.V. salió de Ecuador en mayo de 2024 con destino inicial a Madrid (España), siendo capturado en Abu Dabi en junio de 2025. Sin embargo, a finales de noviembre pasado, su abogado confirmó en una audiencia que estaba libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos.

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador inició desde julio de 2025 el proceso formal para solicitar su extradición, debido a cargos por delincuencia organizada. Así como una orden de prisión preventiva vigente.

Acusado de la matanza en Alto Punino

Las autoridades ecuatorianas han señalado a alias ‘Gerente’ como presunto responsable del asesinato de 11 militares ecuatorianos, en mayo de 2025 en Alto Punino, Orellana. Esta ocurrió durante un operativo contra la minería ilegal.

Los Comandos de la Frontera, organización que lideraría Roberto Carlos A.V. en Ecuador, se originaron tras la desmovilización de disidencias de las FARC.

El grupo se dedicaría a actividades como narcotráfico, lavado de activos, secuestros y operaciones armadas en zonas fronterizas. (13).

