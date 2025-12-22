COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Polideportivo

Alma Palma y Shaddai Guzmán conquistan medallas en el Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali

Alma Palma Franco y Shaddai Guzmán Castro obtuvieron medallas de oro y bronce en la categoría sub-10 femenina del Festival Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Alma Palma y Shaddai Guzmán conquistan medallas en el Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali.
Alma Palma y Shaddai Guzmán conquistan medallas en el Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali.
Alma Palma y Shaddai Guzmán conquistan medallas en el Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali.
Alma Palma y Shaddai Guzmán conquistan medallas en el Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Las ajedrecistas ecuatorianas Alma Palma Franco (Montecristi) y Shaddai Guzmán Castro (Manta) lograron medallas en el XXI Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez, disputado en Cali, Colombia.

Alma Palma ganó la medalla de oro en la modalidad clásica sub-10 femenina y se coronó campeona sudamericana, mientras Shaddai Guzmán obtuvo bronce en la misma categoría. Ambas recibieron el título de Candidatas a Maestra (WCM) por la FIDE.

Éxito destacado en categoría sub-10

Alma Palma Franco se impuso en la modalidad clásica sub-10 femenina, superando a rivales de alto nivel de los 10 países participantes. Este resultado le valió la medalla de oro y el título de campeona sudamericana.

Shaddai Guzmán Castro completó el doblete manabita al obtener la medalla de bronce en la misma categoría, subiendo al podio junto a su compatriota. Ambas jugadoras demostraron alto rendimiento en un torneo que reunió a cerca de 800 ajedrecistas juveniles.

Actuación completa de Alma Palma

Además del oro en clásica, Alma Palma conquistó la medalla de plata en rápidas y bronce en blitz en la categoría sub-10 femenina. Su versatilidad en las tres modalidades oficiales (clásica, rápidas y blitz) destacó en el evento continental.

Títulos FIDE otorgados

Como consecuencia de sus resultados, Alma Palma y Shaddai Guzmán obtuvieron el título WCM (Candidata a Maestra) de la FIDE. Este reconocimiento representa un paso clave en sus carreras deportivas y eleva el nivel del ajedrez ecuatoriano juvenil.

El Festival Sudamericano de la Juventud incluyó competencias en categorías desde sub-6 hasta sub-18, absolutas y femeninas. Ecuador sumó 22 medallas en total, con destacadas actuaciones en varias categorías. El evento otorgó títulos y normas FIDE, así como cupos para torneos continentales futuros.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rolling Stone destaca a los artistas ecuatorianos que conquistan el 2025

Daniel Noboa recibirá a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en cita clave sobre seguridad y comercio

Alma Palma y Shaddai Guzmán conquistan medallas en el Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali

Barcelona y Liga de Quito definen hoy el segundo lugar y la clasificación directa a la Copa Libertadores

Tragedia en Daule: Asesinan a una mujer después de asistir al sepelio de Mario Pineida, exjugador de Barcelona SC

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rolling Stone destaca a los artistas ecuatorianos que conquistan el 2025

Daniel Noboa recibirá a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en cita clave sobre seguridad y comercio

Alma Palma y Shaddai Guzmán conquistan medallas en el Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali

Barcelona y Liga de Quito definen hoy el segundo lugar y la clasificación directa a la Copa Libertadores

Tragedia en Daule: Asesinan a una mujer después de asistir al sepelio de Mario Pineida, exjugador de Barcelona SC

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rolling Stone destaca a los artistas ecuatorianos que conquistan el 2025

Daniel Noboa recibirá a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en cita clave sobre seguridad y comercio

Barcelona y Liga de Quito definen hoy el segundo lugar y la clasificación directa a la Copa Libertadores

Tragedia en Daule: Asesinan a una mujer después de asistir al sepelio de Mario Pineida, exjugador de Barcelona SC

La Asamblea Nacional convoca a Mario Godoy por presuntas irregularidades en el Consejo de la Judicatura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO