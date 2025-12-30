COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Alrededor de 50 policías llegarán a Puerto López para reforzar seguridad tras ola de violencia

Los hechos violentos iniciaron el sábado 27 de diciembre con el asesinato de dos personas en el centro del cantón.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Operativos ejecutados por elementos policiales en el cantón Puerto López. Fotografia Captura de pantalla Policía Nacional
Operativos ejecutados por elementos policiales en el cantón Puerto López. Fotografia Captura de pantalla Policía Nacional

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Policía Nacional anunció el envío de cerca de 50 uniformados adicionales al cantón Puerto López, en la provincia de Manabí, para fortalecer la seguridad.  Esta acción se decidió en una mesa de seguridad convocada por la gobernadora Aurora Valle, en respuesta a una serie de ataques armados que dejaron al menos nueve personas fallecidas entre el 27 y 28 de diciembre de 2025.

Casos de violencia en el cantón

Los hechos violentos iniciaron el sábado 27 de diciembre con el asesinato de dos personas en el centro del cantón. Al día siguiente, un ataque armado en una zona comercial del malecón causó seis muertes, entre ellas una menor de edad, y varios heridos. Posteriormente, se reportó otra víctima en un sector cercano. Las autoridades policiales han realizado más de 20 allanamientos, que resultaron en dos detenciones, el decomiso de armas de fuego, municiones y vehículos reportados como robados.

Medidas adoptadas en la mesa de seguridad

En la reunión participaron representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Intendencia de Policía, ECU 911 y la alcaldesa Verónica Lucas. Además del envío inmediato de los nuevos efectivos, se acordó mejorar el sistema de videovigilancia del ECU 911, realizar patrullajes conjuntos con las Fuerzas Armadas y ejecutar operativos coordinados de control.

El coronel Wladimir Acurio, comandante de la Subzona Manabí, confirmó que los refuerzos se integrarán de forma inmediata a los operativos existentes. “Estamos comprometidos con el bienestar de la población. Seguiremos intensificando controles para brindar tranquilidad y orden en Puerto López”, indicó.

Declaraciones de las autoridades

La gobernadora Aurora Valle destacó el trabajo continuo de las instituciones. “La presencia del Gobierno Nacional en territorio es permanente. Tal como lo ha dispuesto el presidente Daniel Noboa, estamos aquí para trabajar de manera articulada, devolver la paz y atender las necesidades reales de la ciudadanía”, expresó.

Además, agregó: “No hemos descansado y vamos a seguir trabajando. Vamos a rescatar y vamos a hacer que Puerto López tenga su paz y tranquilidad”. Valle también aseguró: “Se garantiza que está resguardado este cantón ante los hechos suscitados”.

Antecedentes de inseguridad en la zona

Puerto López, conocido por su actividad turística y pesquera, ha registrado un aumento de hechos delictivos en 2025, vinculados principalmente a disputas entre grupos organizados que buscan control territorial. La provincia de Manabí acumula más de 1.200 muertes violentas en lo que va del año, según datos policiales, lo que la convierte en una de las más afectadas por la violencia en el país.

Los operativos se mantendrán intensificados durante el feriado de fin de año, con el objetivo de recuperar la tranquilidad en el cantón y sus alrededores. (39) 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Policía detuvo a un hombre por defraudación tributaria con perjuicio superior a 9 millones de dólares

Donald Trump afirma diálogo reciente con Nicolás Maduro sin avances en tensiones bilaterales

Estados Unidos destruyó embarcación con droga en el Pacífico Oriental durante operativo conjunto

Alrededor de 50 policías llegarán a Puerto López para reforzar seguridad tras ola de violencia

Ecuador demanda a Progen en Estados Unidos por fraude en contratos energéticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Policía detuvo a un hombre por defraudación tributaria con perjuicio superior a 9 millones de dólares

Donald Trump afirma diálogo reciente con Nicolás Maduro sin avances en tensiones bilaterales

Estados Unidos destruyó embarcación con droga en el Pacífico Oriental durante operativo conjunto

Alrededor de 50 policías llegarán a Puerto López para reforzar seguridad tras ola de violencia

Ecuador demanda a Progen en Estados Unidos por fraude en contratos energéticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Policía detuvo a un hombre por defraudación tributaria con perjuicio superior a 9 millones de dólares

Donald Trump afirma diálogo reciente con Nicolás Maduro sin avances en tensiones bilaterales

Estados Unidos destruyó embarcación con droga en el Pacífico Oriental durante operativo conjunto

Ecuador demanda a Progen en Estados Unidos por fraude en contratos energéticos

ICE de Estados Unidos invierte más de USD 300 millones en vigilancia digital para acelerar deportaciones masivas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO