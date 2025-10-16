AME desmiente elección de Yuri Colorado como presidenta en sesión ilegal

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) desmintió este miércoles 15 de octubre la supuesta elección de Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, como su nueva presidenta durante una sesión extraordinaria en Arosemena Tola, Napo. La AME calificó el acto como carente de validez legal debido a medidas cautelares vigentes que prohíben dicha autoconvocatoria. La información sobre la designación de Colorado, vinculada al movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), circuló en redes sociales. Sin embargo, el gremio aseguró que la reunión violó una orden judicial.

El pronunciamiento de la AME, que representa a los 222 municipios del país, señala que un juez constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente de Nabón ratificó el 14 de octubre medidas cautelares que suspendían la autoconvocatoria realizada por el alcalde de Santa Clara. Según plataformas digitales, 158 alcaldes habrían participado en la sesión de Arosemena Tola para elegir a Colorado. Pero, la AME denunció que este acto constituye un “grave atentado a la democracia y el Estado de derecho”.

#COMUNICADO | Desacatar la justicia debilita la democracia. La Asamblea legítima de #AME será el 18 de octubre en #Tena. pic.twitter.com/C7fdMOjMHD — Municipalidades Ec (@AMEcuador) October 16, 2025

Medidas cautelares y legalidad cuestionada

La AME, presidida por Patricio Maldonado, enfatizó que el desacato a la orden judicial erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Además, vulnera el principio de legalidad. Las medidas cautelares, aún vigentes, fueron ignoradas por los alcaldes que se autoconvocaron, según el comunicado oficial. La asociación aclaró que cualquier acto administrativo derivado de la reunión en Arosemena Tola carece de legitimidad.

El gremio destacó que la única convocatoria válida es la asamblea extraordinaria programada para el sábado 18 de octubre a las 11h00 en Tena. En esta reunión se elegirán las nuevas autoridades de manera oficial. Este evento busca garantizar un proceso transparente y conforme a la normativa vigente.

Contexto de la controversia en la AME

La disputa por la presidencia de la AME surge en un contexto de tensiones internas entre los alcaldes. Estas tensiones están marcadas por diferencias políticas y procedimientos administrativos. La autoconvocatoria en Arosemena Tola, liderada por el alcalde de Santa Clara, refleja un intento de algunos sectores por adelantar la elección de nuevas autoridades. Este intento está en aparente desafío a las decisiones judiciales que protegen el proceso formal.

La AME, como entidad que agrupa a los municipios ecuatorianos, desempeña un rol clave en la coordinación de políticas locales. Además, representa a los gobiernos autónomos descentralizados. La elección de su presidencia es un proceso relevante. Este proceso define el liderazgo que gestionará recursos y proyectos para los municipios del país.

Próximos pasos y llamado a la legalidad

La AME instó a los alcaldes a respetar las disposiciones judiciales y participar en la asamblea oficial del 18 de octubre en Tena. Este evento será crucial para definir la nueva directiva del gremio y evitar conflictos legales que puedan afectar su funcionamiento.