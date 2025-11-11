América pierde el estatus de región libre de sarampión, anuncia la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que América perdió su estatus como región libre de transmisión endémica de sarampión, ya que el virus que provoca la enfermedad ha circulado al menos doce meses en Canadá.

Cabe destacar que el continente americano es la primera región del mundo en eliminar el sarampión en dos ocasiones.

Un retroceso en la lucha contra el sarampión

La Comisión de Monitoreo de la OPS anunció la pérdida de estatus tras haberse reunido del 4 al 7 de noviembre en la Ciudad de México para evaluar la situación epidemiológica de la región.

Por su parte, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, afirmó que, si bien la pérdida supone un retroceso, “es reversible”. “Mientras el sarampión no se elimine a nivel mundial, nuestra región seguirá enfrentando el riesgo de reintroducción y propagación del virus entre las poblaciones no vacunadas o con vacunación incompleta”, explicó.

No obstante, “con compromiso político, cooperación regional y una vacunación sostenida, la región puede interrumpir nuevamente la transmisión y recuperar este logro colectivo”, añadió.

Casos se concentran en la zona norte de América

Los datos indican que al 7 de noviembre, se habían notificado 12.593 casos confirmados de sarampión en diez países, con el 95 por ciento de los casos en Canadá, México y Estados Unidos.

La cifra denota un aumento de 30 veces con respecto a 2024. Además, se han registrado 28 defunciones: 23 en México, tres en Estados Unidos y dos en Canadá. En Canadá, México, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice persisten brotes activos, la mayoría asociados a casos importados. La transmisión ha afectado principalmente a comunidades con baja cobertura de vacunación.

Además, el 89 por ciento de los casos corresponde a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido. Los niños menores de un año son el grupo más afectado, seguidos por los de uno a cuatro años.

El brote de sarampión empezó hace un año

El brote de sarampión en Canadá comenzó en octubre de 2024 en la provincia de New Brunswick y desde entonces se ha extendido por todo el país, con más de 5.000 casos confirmados.

Según informan desde la OPS, el sarampión es altamente contagioso y una persona infectada puede transmitirlo hasta a 18 personas más. Puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera y la muerte. Los brotes también alteran la vida cotidiana y generan una presión adicional sobre los sistemas de salud.

La agencia de la ONU subrayó que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz de protección, y recordó que en los últimos 25 años ha evitado más de seis millones de muertes en América. Sin embargo, en 2024 la cobertura regional de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas (SRP2) fue, en promedio, del 79 por ciento, por debajo del 95 por ciento necesario para prevenir brotes.

Asimismo, solo el 31 por ciento de los países alcanzó una cobertura de 95 por ciento o más para la primera dosis. Mientras que únicamente el 20 por ciento logró ese nivel para la segunda dosis.

Necesitan demostrar la interrupción durante 12 meses

Para recuperar el estatus de eliminación, un país debe demostrar la interrupción de la transmisión endémica durante al menos doce meses consecutivos. Esta debe estar respaldada por datos completos de vacunación, vigilancia y respuesta a brotes.

Canadá presentará e implementará ahora un plan de acción conforme al marco regional de la OPS, centrado en incrementar la cobertura de vacunación. Así como a reforzar los sistemas de vigilancia y asegurar respuestas rápidas ante brotes, con el objetivo de detener la transmisión endémica y recuperar la eliminación del sarampión.