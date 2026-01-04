Amnistía Internacional señala una “probable” violación del Derecho internacional en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Amnistía Internacional observa una “probable” violación del Derecho internacional en la incursión de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la detención de Nicolás Maduro. Además, mostró “gran preocupación” ante la posibilidad de que una escalada de tensión provoque violaciones de Derechos Humanos.

En alerta por los hechos en Venezuela

“La acción militar de hoy (sábado 3 de enero) de la administración estadounidense de Trump en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, genera gran preocupación por los derechos humanos de la población venezolana. Es muy probable que constituya una violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, al igual que la declarada intención de Estados Unidos de gobernar Venezuela y controlar sus recursos petroleros”, indicó la ONG.

La organización instó a Estados Unidos a “priorizar la protección de los civiles” y defender los DDHH de las personas privadas de libertad. Esto, incluyendo al mandatario venezolano.

Por otro lado, pidió al Gobierno de Venezuela que se abstenga de más “represión”.

Hace un llamado a respetar los derechos humanos

Además, extendió a las autoridades del país latinoamericano la necesidad de respetar la legislación internacional y la protección de los Derechos Humanos de “todos los venezolanos”.

“Entre quienes corren mayor riesgo inmediato se encuentran los defensores de derechos humanos y activistas políticos que se han opuesto valientemente durante años a las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos por el gobierno de Maduro. Amnistía Internacional se solidariza con el pueblo venezolano: las miles de víctimas y supervivientes, y los millones que han huido tras años de sufrir graves violaciones y crímenes de lesa humanidad”, añadió la ONG.

Pide que se investigue a Nicolás Maduro

También exigió –como ya ha hecho en anteriores ocasiones– que se investigue al Gobierno de Maduro. Además, que un tribunal “independiente e imparcial” procese “cuando la evidencia lo permita” a quien así se disponga.

El Gobierno de Maduro “tiene que ser investigado y, cuando existan pruebas suficientes, las personas responsables sean procesadas ante un tribunal independiente e imparcial. Esto, a fin de garantizar justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas y sobrevivientes de violaciones en Venezuela”.

La CIDH reclama “institucionalidad democrática” para Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “profunda preocupación” ante la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela.

“La Comisión reitera sus llamados sucesivos para que en Venezuela se reconstituya la institucionalidad democrática, con pleno respeto de los Derechos Humanos del pueblo venezolano, y el restablecimiento de los principios del Estado de derecho”, indicó en X.

La CIDH informó que continuará supervisando “de cerca la situación a través de sus distintos mecanismos”. Además, reiteró “su disposición a realizar una visita ‘in loco’ (sobre el terreno) a Venezuela”.