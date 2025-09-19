Anderlecht blindó a Nilson Angulo: oficializó el contrato de la joya ecuatoriana hasta 2029

El Anderlecht de Bélgica confirmó este viernes 19 de septiembre de 2025 la renovación del extremo ecuatoriano Nilson Angulo hasta mediados de 2029. El anuncio se realizó con una producción audiovisual especial. En ella, el jugador apareció vistiendo la camiseta de la Selección de Ecuador, reforzando el mensaje de que se trata de una de las mayores promesas del club.

La continuidad del exjugador de Liga de Quito ya estaba acordada desde hace varios días. Esto sucedió luego de que su nombre sonara en rumores de transferencias en el último mercado de pases. Finalmente, el Anderlecht decidió blindar a su futbolista con un contrato a largo plazo. Así aseguran su permanencia y, al mismo tiempo, mejoran su posición en futuras negociaciones.

Nilson Angulo, jugador en potencia

Angulo, de 21 años, llega a esta renovación en uno de los mejores momentos de su carrera. En las recientes Eliminatorias Sudamericanas fue titular en los partidos frente a Paraguay y Argentina. Su rendimiento contra la Albiceleste, en el triunfo 1-0 en Guayaquil, lo consolidó como una pieza importante en el esquema de Sebastián Beccacece. Esto sucedió con la Selección de Ecuador.

Aunque su contrato se extiende por cuatro temporadas más, en Bélgica se reconoce que es difícil que el extremo cumpla todo el vínculo en el club. Su proyección internacional y la cercanía del Mundial 2026 lo convierten en un jugador atractivo para el mercado europeo. Esto podría significar una transferencia millonaria en el corto plazo para el Anderlecht.

Con esta renovación, el Anderlecht gana margen para fijar una cifra más alta en una eventual venta. Desde su llegada en 2022, Angulo ha disputado 74 partidos oficiales con el primer equipo. En ellos, anotó cinco goles y entregó ocho asistencias. Tras una evolución paulatina, este año se ha consolidado como titular indiscutido en el once principal.

La apuesta del club belga con Angulo apunta a capitalizar el crecimiento de un futbolista que no solo brilla en Europa, sino que también se perfila como uno de los referentes de la nueva generación de la Selección de Ecuador.