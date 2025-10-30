COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Televisión

Andreína Bravo brilla en el estreno de La Mansión de Luinny y causa furor en redes

La ecuatoriana Andreína Bravo llegó a La Mansión de Luinny y desatacó con su presencia cautivando a los amantes de los realities.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La noche del 29 de octubre marcó un nuevo capítulo para los amantes de los realities en Latinoamérica. Con el estreno de La Mansión de Luinny en República Dominicana, una ecuatoriana volvió a conquistar la pantalla: Andreína Bravo, quien deslumbró con su presencia, estilo y la calidez que la caracteriza.

Con la frase “De Ecuador para el mundo”, los presentadores anunciaron el ingreso de Andreína Bravo al programa. La artista apareció radiante con un atuendo dorado y café. Llevaba una falda brillante, una blusa de tono tierra y botas. Esta combinación realzó su elegancia y marcó uno de los momentos más comentados de la noche.

Andreína, recordada por su victoria en ‘El poder del amor’ (2021), reality grabado en Turquía, mostró su lado más sereno y dulce durante la transmisión. Esto generó de inmediato una ola de mensajes positivos en redes sociales por parte de sus seguidores ecuatorianos y extranjeros.

Un reality que promete emociones 24/7

La Mansión de Luinny, creada y conducida por el dominicano Luinny Corporan, reúne a 19 participantes de distintos países. Ellos deberán convivir más de 30 días entre desafíos físicos, pruebas de convivencia y dinámicas de popularidad.

El programa transmite contenido las 24 horas del día. Cada jornada cuenta con galas especiales a las 19h00 (hora Ecuador), donde los televidentes pueden seguir de cerca las alianzas, estrategias y momentos más intensos de la competencia.

Reencuentros y rivalidades

El ingreso de Andreína Bravo no pasó desapercibido entre los concursantes. La ecuatoriana se reencontró con Jessica Stonem, conocida como La Diabla de México. Jessica también participó en El poder del amor. Además, se reencontró con el cantante Asaf Torres, exintegrante de la segunda temporada del mismo reality.

Desde el primer episodio se dejaron ver las primeras alianzas, tensiones y rivalidades, en un formato que combina el romance, el drama y la competencia. Algunos participantes provienen de programas como La Casa de los Famosos, lo que anticipa posibles reencuentros explosivos en los próximos capítulos.

Andreína Bravo, tendencia en Ecuador y Latinoamérica

La participación de Andreína desató una verdadera revolución digital. Los hashtags #AndreinaXLuinny y #LaMansionDeLuinny se posicionaron entre las principales tendencias en Ecuador y varios países de la región. Estos alcanzaron más de un millón de usuarios conectados en vivo durante la primera gala.

El conductor Luinny Corporan destacó que la presencia de Andreína ha potenciado el alcance del reality y despertado el interés internacional. “Ella tiene una conexión especial con el público, su energía y carisma son únicos”, comentó en declaraciones posteriores al estreno.

Una nueva etapa en su carrera

Con este nuevo proyecto, Andreína Bravo consolida su trayectoria como una de las figuras más queridas de la televisión ecuatoriana y latinoamericana. Su paso por La Mansión de Luinny representa no solo un reto personal, sino también una oportunidad para seguir expandiendo su carrera artística fuera del país.

El reality promete más drama, estrategia y sorpresas en las próximas semanas. Todo apunta a que la participación de Andreína seguirá siendo uno de los grandes atractivos del programa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La NBA aprueba por unanimidad la venta de Los Ángeles Lakers a Mark Walter

¡Ya es papá!: El actor Chris Evans recibe a su primer bebé con Alba Baptista

Jannik Sinner vence a Cerúndolo en París y se acerca a Carlos Alcaraz en el ranking

Kylian Mbappé recibirá la Bota de Oro 2024-25 en el Santiago Bernabéu

Kim Kardashian desata polémica al afirmar que el hombre nunca llegó a la Luna

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La NBA aprueba por unanimidad la venta de Los Ángeles Lakers a Mark Walter

¡Ya es papá!: El actor Chris Evans recibe a su primer bebé con Alba Baptista

Jannik Sinner vence a Cerúndolo en París y se acerca a Carlos Alcaraz en el ranking

Kylian Mbappé recibirá la Bota de Oro 2024-25 en el Santiago Bernabéu

Kim Kardashian desata polémica al afirmar que el hombre nunca llegó a la Luna

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La NBA aprueba por unanimidad la venta de Los Ángeles Lakers a Mark Walter

¡Ya es papá!: El actor Chris Evans recibe a su primer bebé con Alba Baptista

Jannik Sinner vence a Cerúndolo en París y se acerca a Carlos Alcaraz en el ranking

Kylian Mbappé recibirá la Bota de Oro 2024-25 en el Santiago Bernabéu

Kim Kardashian desata polémica al afirmar que el hombre nunca llegó a la Luna

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO