Monseñor Andrés Carrascosa deja Ecuador tras ocho años y asume como nuncio apostólico en Portugal

La Santa Sede anunció este 11 de noviembre el nombramiento de Monseñor Andrés Carrascosa Coso como nuevo representante diplomático del Vaticano en Portugal.

La decisión marca el cierre de su misión como nuncio apostólico en Ecuador, un periodo que inició en 2017.

Recorrido pastoral y cercanía con las comunidades

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) emitió un mensaje de agradecimiento por su labor y resaltó su cercanía pastoral. “Gracias, Monseñor, por estos 8 años de servicio generoso, cercanía pastoral y amor a la Iglesia en el Ecuador”, indicó el comunicado difundido por el Consejo de Presidencia.

El episcopado destacó que Carrascosa recorrió el país “una y otra vez” y conoció con profundidad la realidad social y espiritual de diversas regiones. La CEE recordó que él observó “la sencillez de nuestro pueblo que, con una fuerza extraordinaria, siempre se ponía de pie y luchaba por un Ecuador mejor”, según el mensaje oficial.

Además, la Conferencia Episcopal subrayó momentos relevantes dentro de su gestión, incluida una agenda que lo llevó hasta Nuevo Rocafuerte, en la Amazonía. También mencionó su mediación para que la Santa Sede respaldara la renovación del hospital administrado por la Misión Capuchina, un proyecto que fortaleció la asistencia sanitaria en esa zona.

Hoy, a las 12h00 en Roma, la Santa Sede nombró a Mons. Andrés Carrascosa Coso, Nuncio en Ecuador, como nuevo Nuncio Apostólico en Portugal. Agradecemos sus ocho años de servicio y cercanía, y elevamos nuestra oración por su nueva misión.

Monseñor Andrés Carrascosa: carta de despedida y legado del nuncio apostólico en Ecuador

En su carta final, Monseñor Andrés Carrascosa Coso recordó que llegó al país desde Panamá por disposición del papa Francisco. “He podido admirar ampliamente la belleza de su país y la calidad de su gente, que me acogió con gran cordialidad”, escribió el español en su mensaje de despedida dirigido a la comunidad eclesial.

El nuncio señaló que durante su misión “no he ahorrado esfuerzos en el servicio al país y a la Iglesia”. Informó que realizó amplias consultas al Pueblo de Dios para concretar 30 nombramientos de obispos a lo largo de estos ocho años, un proceso que fortaleció la estructura pastoral del país.



Estilo pastoral y trayectoria internacional de Monseñor Andrés Carrascosa

La CEE resaltó su estilo directo, claro y profundamente evangélico. Lo describió como un pastor con palabra “desarmada y desarmante”, capaz de iluminar momentos decisivos dentro de la vida eclesial y nacional. Además, sus encuentros con autoridades del Estado, representantes diplomáticos y comunidades locales dejaron huellas importantes en el diálogo interinstitucional.

Su trayectoria previa como diplomático del Vaticano lo llevó a ciudades como Monrovia, Copenhague, Ginebra, Brasilia, Ottawa y Brazzaville. Asimismo a Panamá, además de su servicio en la Santa Sede. Su paso por estos destinos reforzó su experiencia en contextos sociales y religiosos diversos.

Misa de despedida en Quito y nueva misión en Europa

Antes de su partida definitiva, Monseñor Andrés Carrascosa Coso presidirá una Misa de Acción de Gracias el 15 de diciembre a las 18:00 en la Catedral de Quito. “Están invitados todos y espero saludar a cada uno”, indicó en el comunicado con el que oficializó su despedida del país tras ocho años de servicio continuo.

Aunque inicia una nueva misión diplomática en Europa, la CEE sostuvo que él mantiene un profundo vínculo con el país. “No deja atrás el Ecuador; lo lleva consigo en su corazón, en su retina y en su oración”, concluyó la Conferencia Episcopal al destacar su entrega pastoral.

Valoración final del episcopado

Con su salida, la Iglesia ecuatoriana pierde una presencia “acogedora y siempre disponible”, expresó el episcopado en su mensaje final. No obstante, acompañan esta nueva etapa que Monseñor Andrés Carrascosa Coso emprende en nombre del papa León XIV. Confían en que su labor en Portugal continuará fortaleciendo la misión de la Iglesia católica en el ámbito internacional.