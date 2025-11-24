Andrés Montaño y Clisman Carracedo conquistan oro y plata para Ecuador en lucha

La delegación ecuatoriana sumó dos medallas de oro y una de plata en las disciplinas de lucha grecorromana y tiro deportivo durante la segunda jornada de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, que se disputan principalmente en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) y la Base Militar Las Palmas de la capital peruana.

Montaño da el primer oro en lucha grecorromana

En el Velódromo de la VIDENA, Andrés Montaño se consagró campeón en la categoría 67 kg grecorromana. El luchador ecuatoriano venció 4-1 al peruano Nilton Soto y 7-4 al colombiano Julián Horta, cayendo solo ante el venezolano Neiser Marimón (1-3). Gracias a la sumatoria de puntos del sistema Round Robin, Montaño se alzó con la presea dorada.

“Logramos el objetivo. Hay que seguir buscando para llegar a Los Ángeles 2028”, declaró el flamante campeón.

En la misma jornada, el juvenil Clisman Carracedo (18 años) conquistó la medalla de plata en 60 kg. Carracedo llegó invicto a la final tras victorias técnicas ante Bolivia, 10-0 ante República Dominicana y 9-0 ante Chile. En el combate por el oro cayó 13-3 ante el venezolano Raiber Rodríguez, diploma olímpico en París 2024.

“Es mi primera vez en senior y obtuvimos el segundo lugar. Este es el comienzo de algo grande”, afirmó el joven luchador.

Doblete histórico en tiro deportivo

En la Base Militar Las Palmas, Fernando Pozo Neira ganó la medalla de oro en pistola de aire 10 m con 235 puntos en la final, superando por 4 puntos al chileno Diego Parra (231). Su compañero Yautung Cueva completó el podio con el bronce.

“Es mi primera medalla bolivariana individual, estoy súper feliz”, expresó Pozo, quien dedicó el triunfo a su esposa. Cueva, por su parte, destacó el trabajo realizado para “sacar la cara por Ecuador”.

Medallero actualizado de Ecuador

Tras dos días de competencia, Ecuador acumula 14 medallas:

Oro (3) : Silvia Patricia Ortiz (maratón), Andrés Montaño (lucha 67 kg) y Fernando Pozo (tiro pistola 10 m).

Plata (5) : Jenifer Samantha, Jhony Arteaga, Victor Garrido (pesas), Clisman Carracedo (lucha) y otro pendiente de detalle.

Bronce (6) : María Daniela Contreras (natación), Fernando Moreno (atletismo), Michela Molina (MTB), Jair Reyes y Jhony Arteaga (pesas), Yautung Cueva (tiro).

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, inaugurados el 22 de noviembre, reúnen a 4.500 atletas de 17 países y finalizarán el 7 de diciembre.