Ante la ‘Súper Gripe’ A(H3N2): Ministerio de Salud urge a los ecuatorianos a vacunarse contra la influenza

La denominada ‘Súper Gripe’, que es la variante o subtipo K del A(H3N2), tiene en alerta al mundo, por lo que el Ministerio de Salud de Ecuador ya toma medidas frente a su posible llegada al país.

La cartera de Estados informó que está llevando a cabo su campaña nacional de vacunación contra la influenza, en medio de la alerta generada por esta variante en varios países. “La estrategia se extiende hasta marzo de 2026 y cuenta con 4.5 millones de dosis. La vacuna actual contra el virus de la influenza mantiene niveles de protección similares a temporadas previas, especialmente para prevenir casos graves y hospitalizaciones”, indicó el Ministerio.

Protección contra la ‘Súper Gripe’

Salud indicó que el objetivo es proteger especialmente a los grupos de riesgo, como niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

Además, urge a los ecuatorianos que refuercen las medidas de prevención con dos recomendaciones: lavado de manos constante y la vacunación oportuna. Así como el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas gripales.

Se activan más de 900 puntos de vacunación en el país

Este domingo, 14 de diciembre de 2025, se realiza el Gran Vacunatón de Esquema Regular e Influenza para grupos prioritarios, con brigadas de salud en más de 900 puntos estratégicos del país.

Esta iniciativa de la Vicepresidenta María José Pinto, está dirigida a niños, adolescentes, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.

“La estrategia responde a que la mayor circulación del virus de la influenza se registra en los meses de noviembre, diciembre y enero. Asimismo, que los brotes de casos de influenza se dan entre los meses de noviembre y marzo, correspondiendo a una circulación anual”, se detalló.

¿Qué es la ‘Súper Gripe’?

La ‘Súper Gripe’ es el nombre popular dado a la variante subclado K del virus de influenza A(H3N2), que domina la temporada gripal 2025-2026 en el hemisferio norte. Esta mutación presenta cambios genéticos que facilitan su transmisión rápida y evaden parcialmente la inmunidad previa o vaccinal, causando brotes tempranos e intensos en Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia.

El único país de América Latina con casos confirmados es México. El primero se confirmó el reciente jueves 12 de diciembre en la Ciudad de México (paciente recuperado con antivirales).

Sus síntomas son similares a la gripe estacional, pero más severos. Estos son: fiebre alta súbita, tos seca, dolores musculares intensos, fatiga extrema, dolor de garganta y posibles molestias gastrointestinales.

Aunque genera más hospitalizaciones, especialmente en ancianos y niños, no es más letal individualmente.