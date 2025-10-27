“Antes de ser jugador, soy persona”: Gonzalo Plata responde a críticas por foto en una discoteca de Brasil

Gonzalo Plata decidió no permanecer en silencio ante una acusación que rápidamente se viralizó en Brasil. El extremo ecuatoriano del Flamengo respondió con firmeza a una publicación en redes sociales que lo vinculaba con una supuesta salida nocturna en Río de Janeiro, ocurrida —según la versión difundida— tras la derrota ante Fortaleza por el Brasileirao.

La cuenta de aficionados @tudosobrecrf compartió una imagen del jugador en un local cerrado, insinuando una falta de compromiso en la antesala del crucial duelo frente a Racing Club por la Copa Libertadores. En cuestión de horas, el contenido generó críticas masivas y alimentó la tensión que atraviesa el entorno del Mengão.

Plata optó por aclarar la situación directamente. En mensajes privados al administrador de la cuenta, el futbolista negó cualquier acto de indisciplina y cuestionó la difusión de información sin verificación. Su respuesta, contundente y personal, buscó frenar las especulaciones que ponían en duda su profesionalismo.

La respuesta de Gonzalo Plata

“Hermano, ¿en serio? ¿Estás publicando esto sin preguntar? Antes de ser jugador, soy persona. Mi familia llegó ayer; querían conocer la ciudad. ¿Crees que no los llevaré? Tienes que ser más serio, deja de publicar estas cosas sin pensar”, expresó el jugador ecuatoriano.

Además, Plata insistió en que su presencia en el lugar formó parte de una salida familiar y no de un acto de distracción o indisciplina. Recalcó que respeta al club y a la hinchada, pero pidió el mismo nivel de responsabilidad a quienes difunden contenido sobre su vida privada.

El mensaje de Plata busca poner límites a lo que considera una intromisión injustificada en su vida personal. En su entorno afirman que el jugador se mantiene plenamente concentrado en el desafío continental, consciente de la importancia del duelo de este miércoles 29 de octubre en Avellaneda.

La polémica, sin embargo, refleja el nivel de escrutinio mediático que rodea al Flamengo en momentos de alta exigencia. Tras la derrota ante Fortaleza, cualquier señal de distracción se amplifica, y Plata —uno de los refuerzos más observados— quedó en el centro del debate.

Con su respuesta, el ecuatoriano Plata intentó zanjar el tema en medio del ruido digital.