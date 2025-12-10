Anthonny Swagg estalla contra quienes lo critican por crear contenido con su hija: “Dejen de transformar algo bonito en una pesadilla”

Anthonny Swagg es uno de los influencers ecuatorianos con mayor número de seguidores en plataformas como Tiktok, Instagram y Facebook. Allí, comparte videos de humor, donde incluye a su esposa, Leito Granda, y a su hija, Amira.

Sin embargo, desde hace un tiempo ha venido recibiendo críticas por incluir a la menor de edad en su contenido, lo que colmó su paciencia. A través de varias historias de Instagram, el finalista de la primera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador estalló contra sus ‘haters’ (odiadores).

Anthonny Swagg defiende que su contenido muestra su vida real

A través de una historia de texto, el influencer primero indicó que Amira es “lo más hermoso que Dios nos ha dado, un pequeño ser de luz que la gente ha le ha cogido cariño y ha llegado a querer”. Esto, destacando que la mayoría de sus seguidores aplaude los videos donde aparece la pequeña.

Pese a ese cariño que siente, agregó que “un grupo de personas se ha encargado de transformar algo tan bonito que es crear contenido con ella en en acusaciones que ya me sacan de onda”.

Anthonny Swagg detalló que a diario recibe comentarios negativos, aunque su contenido siempre ha mostrado su vida real, de que la ahora es parte su primogénita. “Que yo uso a mi hija para ganar dinero, que yo exploto a mi hija, que esto, que lo otro. Mi hija tiene dos años que nació, yo ya vengo creando contenido desde hace 14 años, y los contenidos que yo siempre he hecho han sido sobre mi vida, lo que va pasando en mi vida. Y como yo grabo contenido de lo que va pasando en mi vida, mi hija es parte de mi vida”, expresó.

Grabar videos divierte a su niña

En otro clip Anthonny destacó que grabar videos de humor representa un momento de diversión familiar, negando que la niña sea presionada para hacerlo.

“Yo transformó todo lo que va pasando en mi vida en contenido divertido, contenido que le agrada a la gente (…) Y si yo grabo con mi hija es porque yo paso todo el día con ella, y porque a mi hija le gusta grabar. Yo no es que la obligo a grabar, a mi hija le encanta esto“, precisó.

Además, el influencer indicó que de esta forma está preparando a Amira para el futuro, ya que las redes sociales “van a dominar el mundo muy pronto”. Agregando que la pequeña está próxima a entrar al kinder y que aspira a que un futuro tenga su carrera profesional, así como la opción de también ser creadora de contenido. “Ella va a tener una profesión, pero si a ella le encantan las redes sociales va a tener una base, una base de gente que la respalda y la quiere”, explicó.

Anthonny Swagg recuerda cómo funcionan las redes sociales

Para finalizar, Anthonny fue tajante: “Yo no exploto a mi hija, dejen de hablar tanta mierd*”.

“Mejor anda instrúyete sobre cómo funcionan las redes sociales en Ecuador. Ni TikTok ni Instagram se monetiza en Ecuador, ninguna de esas redes te paga por vistas ni likes. Al menos que crees tu cuenta en otro país permitido, pero acá no. Dejen de transformar algo bonito y divertido en una pesadilla“, concluyó.

Anthonny Swagg tiene 3,1 millones de seguidores en Instagram, mientras que su esposa tiene 1,1 millones. Su hija también tiene una cuenta en esa red social, donde supera los 150 mil seguidores.