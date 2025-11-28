“Mi hijo murió en mis brazos”: Madre de estudiante asesinado a golpes, en Quito, exige justicia

Anthony, estudiante de secundaria, de apenas 16 años, murió tras recibir una fuerte golpiza, esto en el sur de Quito. El ataque se dio la tarde del miércoles 26 de noviembre tras salir de su plantel educativo en el sector Lucha de los Pobres. El adolescente falleció en brazos de su madre tras recibir múltiples golpes en la cabeza, según el relato de la progenitora al canal Ecuavisa. El cuerpo quedó en medio de la calle.

El crimen ocurrió minutos después de que el adolescente abandonara el colegio. Vecinos alertaron a la madre, quien se encontraba en su vivienda cercana. “Bajé corriendo y solo vi a mi hijo cubierto en sangre, agonizando. Le habían pegado por la espalda con algo en la cabeza. Mi hijo murió en mis brazos”, declaró la mujer entre lágrimas. Lo hizo durante el velatorio que se realiza en la casa barrial del sector.

Consternación en Quito por este hecho

Según la versión de la madre, el ataque tendría móviles personales, aunque la Policía Nacional no ha confirmado aún las causas. El caso se encuentra bajo investigación por parte de la Dinased. Testigos señalaron que los agresores huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades. La ambulancia y la Policía tardaron cerca de 30 minutos en llegar, según los familiares del adolescente.

El cuerpo del joven es velado en la casa barrial de Lucha de los Pobres, en medio de la consternación de vecinos y compañeros del plantel. La familia, de escasos recursos económicos, ha solicitado colaboración a la comunidad para cubrir los gastos del sepelio. Madres de familia del colegio y moradores del sector denuncian la falta de seguridad en la zona y el cierre permanente de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC).

Moradores del sector realizaron una colecta

En los últimos meses se han registrado varios hechos violentos en este barrio del sur de la capital. Organizaciones barriales y padres de familia exigieron a las autoridades municipales y policiales mayor presencia y la reapertura inmediata de la UPC. Ellos creen que abriendo este lugar se vigile la integridad de los estudiantes que transitan diariamente por el sector.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha reportado detenciones relacionadas con el crimen del adolescente. La Fiscalía ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil y dar con los responsables del homicidio. Moradores del sector realizaron una colecta para los gastos fúnebres y posterior sepelio del adolescente. De los agresores aún no hay pistas, pero la Policía investiga el hecho para dar con sus paraderos.