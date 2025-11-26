Aprehenden a un hombre por agresión física a su conviviente en Santo Domingo

La noche del martes se registró una agresión a una mujer en La Primavera. Una joven de Santo Domingo denunció golpes e intento de estrangulamiento de su conviviente, mientras la ciudad marchaba por la eliminación de la violencia contra la mujer.

La noche del 25 de noviembre, una joven de 19 años alertó a la Policía sobre una agresión en La Primavera, en Santo Domingo, donde agentes detuvieron al presunto agresor al identificar un ataque en flagrancia.

Agresión durante marcha contra la violencia

Mientras la ciudad participaba en la Marcha Pacífica Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, una denuncia urgía atención. Los agentes encontraron a Mercedes R., de 19 años, llorando y con su hijo de 10 meses en brazos.

La joven afirmó que su conviviente, Segundo Nicanor V., de 25 años, la golpeó en la cabeza e intentó ahorcarla. También señaló que los ataques ocurrían con frecuencia. Los policías acudieron con ella al punto donde se encontraba el sospechoso.

En el camino, Mercedes lo reconoció en plena vía pública. Los agentes actuaron de inmediato y lo detuvieron por tratarse de un ataque flagrante.

Valoraciones médicas y resguardo de la víctima

La Policía trasladó a la joven a la unidad judicial. Allí recibió atención del médico legista y del psicólogo, quienes documentaron lesiones y evaluaron su estado emocional. Este proceso permitió activar medidas de protección.

El detenido también recibió valoración médica. Tras obtener su certificado, los agentes lo llevaron a la zona de aseguramiento temporal, donde permanece a la espera de la audiencia correspondiente.

La joven recuperó su ropa y pertenencias con autorización del propietario de la vivienda donde ocurrió la agresión. Después de las diligencias, quedó bajo resguardo de su padre, Jhonny R., en un entorno seguro.

Datos que reflejan la gravedad del problema

Este caso ocurrió en una fecha simbólica: el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Mientras cientos marchaban, otra mujer vivía una agresión en su hogar.

En lo que va del año, tres mujeres murieron por femicidio en Santo Domingo de los Tsáchilas. A escala nacional, las autoridades registran 345 muertes violentas de mujeres por razones de género, el número más alto documentado en Ecuador.

Estas cifras muestran una realidad crítica: una mujer o niña es asesinada cada 22 horas. Las instituciones exhortan a denunciar agresiones de inmediato y recuerdan que el ECU 911 funciona como canal rápido para reportar emergencias.

La Policía insiste en fortalecer la denuncia, el acompañamiento psicológico y la protección temprana para evitar hechos graves y reducir la violencia estructural que afecta a miles de mujeres (5).