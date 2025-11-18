COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Gastronomía

Aprende a preparar un auténtico shawarma callejero

El shawarma es un plato emblemático del Levante mediterráneo, que se ha vuelto muy popular como comida callejera en países de América Latina, como Ecuador.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El shawarma se ha vuelto muy popular entre los comensales ecuatorianos.
El shawarma se ha vuelto muy popular entre los comensales ecuatorianos.
El shawarma se ha vuelto muy popular entre los comensales ecuatorianos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El shawarma, un plato de carne (típicamente cordero, pollo o ternera) cocinada en un asador vertical giratorio y servida en pan plano (pita o laffa), ha trascendido sus orígenes en el Imperio Otomano para convertirse en un fenómeno global de comida rápida.

Origen histórico del shawarma

El origen del shawarma se remonta al siglo XIX en la región del Levante (actuales Siria, Líbano, Jordania y Palestina), bajo el dominio del Imperio Otomano.

Allí surgió la técnica de asar la carne en un pincho vertical y cortarla a medida que se cocina, que es lo que define al plato y también la base de preparaciones como el döner kebab turco y los gyros griegos. De hecho, el término shawarma proviene del turco çevirme, que significa “girar”, en alusión al movimiento del asador.

En Líbano se consolidó como comida callejera durante el siglo XX, usando principalmente con carne de cordero o pollo apilada en capas con grasa y cocida lentamente en un asador vertical.

Desde los años 70, inmigrantes libaneses y sirios lo llevaron a América Latina, Europa y Estados Unidos. La versión más documentada es la libanesa, reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial del Levante en 2023 junto al faláfel y el hummus.

Ingredientes para marinar la carne y el armado

Este platillo requiere de 8-12 horas de marinado y 25-30 minutos de cocción para obtener una carne jugosa y aromática.

Los ingredientes para la marinada de la carne son: 1 kg de muslos de pollo deshuesados cortados en tiras finas, 200 g de yogur natural sin azúcar, 3 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de jugo de limón, 6 dientes de ajo triturados, 1 cucharada de comino molido, 1 cucharada de paprika, 1 cucharadita de cardamomo molido, 1 cucharadita de canela, 1 cucharadita de cúrcuma, 1 cucharadita de pimienta negra y sal al gusto.

Mientras que para armar los shawarmas se requiere 6-8 panes pita o tortillas árabes, lechuga, tomate en rodajas, cebolla morada, pepinillos encurtidos y perejil picado.

Para la salsa tradicional o toum se necesita 6 dientes de ajo, 1 cucharadita de sal, 200 ml de aceite vegetal neutro y 2 cucharadas de jugo de limón.

Paso a paso del shawarma

El primer paso es marina la carne. Para esto se mezclan todos los ingredientes de la marinada en un recipiente grande. Se incorporan las tiras de pollo asegurando que queden completamente cubiertas. El recipiente se cubre con film plástico y se refrigera mínimo 8 horas, idealmente 12-24 horas. Esta técnica es la empleada en restaurantes libaneses de Beirut y Damasco para lograr el sabor característico.

Hay dos opciones para cocinar la proteína al no contar con un asador de trompo:

  • En sartén antiadherente grande a fuego medio-alto durante 12-15 minutos, moviendo constantemente hasta dorar.
  • En horno precalentado a 220 °C durante 20-25 minutos en bandeja con rejilla, volteando a la mitad del tiempo.

En ambos casos se obtiene el dorado exterior y jugosidad interior típicos del shawarma callejero.

Para preparar la salsa toum (salsa de ajo libanesa) coloca todos los ingredientes en licuadora o procesador hasta obtener una consistencia cremosa.

Ya con la carne y la salsa listas se calienta el pan pita 30 segundos por lado en sartén. Luego se coloca el pollo caliente, verduras al gusto y 1-2 cucharadas de toum. Se enrolla firmemente y se sirve inmediatamente.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado

Hijas de Fernando Villavicencio son reconocidas como acusadoras particulares en caso Magnicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado

Hijas de Fernando Villavicencio son reconocidas como acusadoras particulares en caso Magnicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado

Hijas de Fernando Villavicencio son reconocidas como acusadoras particulares en caso Magnicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO