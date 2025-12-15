COMUNIDAD POR USD 1
Gastronomía

Aprende a preparar un pollo asado jugoso en freidora de aire para tu cena de Navidad

La freidora de aire es un utensilio rápido y versátil para preparar un delicioso pollo asado para tu cena navideña. Descubre cómo lograrlo.
El pollo asado es una opción económica y versátil para la cena de Navidad.
El pollo asado es una opción económica y versátil para la cena de Navidad.
El pollo asado es una opción económica y versátil para la cena de Navidad.

Usar la freidora de aire para asar un pollo entero (generalmente de 1.5 a 2 kilos) es una opción culinaria rápida, de bajo consumo energético y que garantiza una piel crujiente.

Especialmente pensada para  las cenas de Navidad, puedes preparar este pollo en cualquier cocina equipada con una freidora de aire, liberando el horno principal para guarniciones y postres. En solo 45-60 minutos lograrás resultados consistentes en sabor y textura, mientras llenas la casa de un aroma irresistible.

Selección del pollo y sazón

La base para el pollo asado en freidora de aire requiere la selección de un ave de tamaño adecuado y un protocolo estricto de sazonado. Para un pollo de 1.8 kg, los ingredientes básicos del sazonado incluyen sal marina gruesa, pimienta negra recién molida y pimentón dulce. Componentes adicionales que favorecen el sabor son el ajo en polvo, la cebolla en polvo y hierbas secas como el tomillo y el romero.

La técnica de sazonado implica primero secar completamente la piel del pollo con papel de cocina para maximizar la capacidad de crujido. Posteriormente, se aplica una capa uniforme de grasa (como mantequilla derretida o aceite de oliva) sobre toda la superficie.

Finalmente, la mezcla de especias se frota firmemente sobre la piel, asegurando la penetración y adherencia de los sabores. Este paso es determinante para la formación de la capa exterior crujiente durante el asado.

Proceso de cocción

El asado del pollo en la freidora de aire debe gestionarse en dos fases para garantizar la cocción interna segura y la textura externa deseada.

El pollo debe colocarse en la cesta con la pechuga hacia abajo inicialmente para proteger esta carne más delicada del calor directo y evitar que se seque.

Para un ave de 1.8 kg, la primera fase dura aproximadamente 40 minutos a 175 grados. Después de este tiempo, se requiere voltear el pollo, dejando la pechuga hacia arriba. La segunda fase se realiza a una temperatura ligeramente superior, 195 grados, por 20 a 30 minutos adicionales.

El punto de retiro es cuando un termómetro de lectura instantánea insertado en la parte más gruesa del muslo registra consistentemente 74 grados. El uso del termómetro es un requisito para la seguridad alimentaria.

Los mejores acompañantes para tu pollo asado de Navidad

El pollo asado, con su perfil de sabor neutro y versátil, permite una amplia gama de acompañamientos tradicionales de la cena navideña. Para complementar el plato principal, se sugieren preparaciones que equilibren la riqueza de la carne.

Entre las opciones de guarniciones, se encuentran las patatas asadas o puré de patatas, que pueden cocinarse en el horno liberado. También son altamente recomendados los vegetales de temporada como el espárrago salteado o las judías verdes al vapor.

Las ensaladas frescas con frutas (manzanas o nueces) aportan un contraste ácido y dulce. La selección de estos alimentos no solo mejora la experiencia gastronómica, sino que permite maximizar la eficiencia del tiempo de cocinado al distribuir las tareas entre los diferentes electrodomésticos disponibles.

